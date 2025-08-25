به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که میزان سوء تغذیه در غزه به سطح خطرناکی رسیده است.

این سازمان تاکید کرد که از هر پنج کودک زیر پنج سال در شهر غزه، یک نفر از سوء تغذیه شدید و تهدید کننده زندگی رنج می‌برد.

در همین راستا، منابع پزشکی در نوار غزه امروز -دوشنبه- از شهادت ۱۱ فلسطینی از جمله دو کودک در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه خبر دادند.

بر این اساس، شمار قربانیان قحطی در غزه به ۳۰۰ نفر از جمله ۱۱۷ کودک رسیده است.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) نسبت به دو برابر شدن موارد سوء تغذیه در بین کودکان زیر پنج سال بین ماه مارس و ژوئن به دلیل محاصره مداوم نوار غزه توسط اسرائیل هشدار داد.

انتهای پیام/