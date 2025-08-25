خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان جهانی بهداشت:

سوء تغذیه در غزه به سطح خطرناکی رسیده است

سوء تغذیه در غزه به سطح خطرناکی رسیده است
کد خبر : 1677704
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که از هر ۵ کودک در غزه یک نفر از سوء تغذیه شدید رنج می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که میزان سوء تغذیه در غزه به سطح خطرناکی رسیده است.

این سازمان تاکید کرد که از هر پنج کودک زیر پنج سال در شهر غزه، یک نفر از سوء تغذیه شدید و تهدید کننده زندگی رنج می‌برد.

در همین راستا، منابع پزشکی در نوار غزه امروز -دوشنبه- از شهادت ۱۱ فلسطینی از جمله دو کودک در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه خبر دادند.

بر این اساس، شمار قربانیان قحطی در غزه به ۳۰۰ نفر از جمله ۱۱۷ کودک رسیده است. 

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) نسبت به دو برابر شدن موارد سوء تغذیه در بین کودکان زیر پنج سال بین ماه مارس و ژوئن به دلیل محاصره مداوم نوار غزه توسط اسرائیل هشدار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور