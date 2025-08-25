کانادا: احتمال اعزام نیرو به اوکراین همچنان وجود دارد

به گزارش ایلا به نقل از هیل، «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا روز گذشته -یکشنبه- به اوکراین سفر کرد و گفت احتمال اعزام نیروی زمینی برای حمایت از اوکراین در مقابل روسیه کماکان وجود دارد.

کارنی در یک کنفرانس خبری به مناسبت سی و چهارمین سالگرد استقلال اوکراین به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین ملحق شد.

وی بر حمایت آشکار کانادا از اوکراین تاکید و همچنین تخصیص ۲ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین که پیشتر در نشست گروه هفت اعلام شده بود را مجدد بیان کرد.

نخست‌وزیر کانادا گفت: «ما با متحدان‌مان و ائتلاف کشورهای داوطلب و با اوکراین، در حال بررسی چگونگی تضمین‌های امنیتی در زمین، هوا و دریا هستیم و من حضور نیروها را رد نمی‌کنم».

