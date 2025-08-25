خبرگزاری کار ایران
کانادا: احتمال اعزام نیرو به اوکراین همچنان وجود دارد

کانادا: احتمال اعزام نیرو به اوکراین همچنان وجود دارد
نخست‌وزیر کانادا در سفر به اوکراین، احتمال اعزام نیرو به کانادا را رد نکرد.

به گزارش ایلا به نقل از هیل، «مارک کارنی»  نخست‌وزیر کانادا روز گذشته -یکشنبه- به  اوکراین سفر کرد و گفت احتمال اعزام نیروی زمینی  برای حمایت از اوکراین در مقابل روسیه کماکان وجود دارد.

کارنی در یک کنفرانس خبری  به مناسبت سی و چهارمین سالگرد استقلال اوکراین به  «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین  ملحق شد.

وی بر حمایت آشکار کانادا از اوکراین تاکید و  همچنین تخصیص ۲ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین که پیشتر در نشست گروه هفت اعلام شده بود را مجدد بیان کرد.

نخست‌وزیر کانادا گفت: «ما با متحدان‌مان و ائتلاف کشورهای داوطلب و با اوکراین، در حال بررسی چگونگی تضمین‌های امنیتی در زمین، هوا و دریا هستیم و من حضور نیروها را رد نمی‌کنم».

 

 

