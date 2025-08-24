استقرار سه ناو جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا غیر قانونی است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا به استقرار سه ناو جنگی ارتش آمریکا در سواحل کشورش واکنش نشان داد و آن را اقدامی غیرقانونی و حملهِ تروریستی نظامی توصیف کرد.

اوایل هفته جاری یک منبع آمریکایی تأیید کرد که سه ناوشکن هدایت‌شونده از کلاس «ایجیس» به سمت آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل ونزوئلا در آمریکای جنوبی حرکت کرده‌اند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ممکن است ۴ هزار تفنگدار دریایی نیز به این ماموریت اعزام شوند.

مادورو استقرار این سه ناوشکن آمریکایی به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر را محکوم کرد و آن را تلاشی «غیرقانونی برای تغییر نظام» در ونزوئلا دانست.

وی در واکنش به این اقدام آمریکا در سخنرانی خود خطاب به قانون‌گذاران کشورش گفت: «تغییر رژیم چیزی است که آن‌ها ونزوئلا را تهدید به انجامش می‌کنند؛ اقدامی که یک حمله تروریستی نظامی، غیراخلاقی، جنایتکارانه و غیرقانونی است. مادورو افزود: «این مسئله‌ای مربوط به صلح، به حقوق بین‌الملل، به آمریکای لاتین و کارائیب است. هر کسی که علیه یک کشور در آمریکای لاتین دست به تجاوز بزند، در حقیقت به همه کشورها حمله کرده است».

