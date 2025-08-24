کمک دفاعی ۷۰۰ میلیون دلاری نروژ به اوکراین
نروژ سیستمهای پدافندی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار برای اوکراین فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نروژ سیستمهای پدافندهای هوایی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار اوکراین قرار میدهد.
دولت نروژ امروز-یکشنبه- اعلام کرد که حدودا ۷ میلیارد کرون نروژ معادل ۶۹۶.۱۲ میلیون دلار سیستمهای پدافند هوایی به اوکراین اعطا خواهد کرد.
«یوناس گار اشتوره» نخست وزیر نروژ، در این بیانیه گفت: «ما به همراه آلمان، اکنون تضمین میکنیم که اوکراین سیستمهای دفاع هوایی قدرتمندی دریافت کند».
آلمان و نروژ برای حمایت از اوکراین در برابر حملات هوایی روسیه همکاری بسیار نزدیکی دارند.