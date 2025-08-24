خبرگزاری کار ایران
منابع آگاه:

آمریکا اجازه حمله به روسیه با اتکمز را نمی‌دهد

وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا به اوکراین اجازه نمی‌دهد که با موشک‌های اتکمز به خاک روسیه حمله کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که «پنتاگون» به اوکراین اجازه نمی‌دهد که طی چند ماه از موشک‌های «اتکمز» آمریکایی برای انجام حملات دوربرد به خاک روسیه استفاده کند.

به گفته آنها، مقامات آمریکایی از پایان بهار به کی‌یف اجازه انجام حملات با استفاده از اتکمز را نداده‌اند. 

«کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید،در گفت‌وگو با واس استریت ژورنال گفت: «رئیس جمهور ترامپ بسیار واضح گفته است که جنگ در اوکراین باید پایان یابد».

وی خاطرنشان کرد: «وزیر دفاع پیت هگزت با رئیس جمهور ترامپ هماهنگ است».

آخرین محموله اتکمز در بهار ۲۰۲۵ برای اوکراین تامین شد.

 

 

