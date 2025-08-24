خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سندرز:

مالیات آمریکایی ها صرف ماشین جنگی نتانیاهو می شود

مالیات آمریکایی ها صرف ماشین جنگی نتانیاهو می شود
کد خبر : 1677299
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور آمریکایی تاکید کرد که دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگی اسرائیل اختصاص داده نشود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، برنی سندرز ، سناتور آمریکایی تاکید کرد که  دیگر بس است. دیگر دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگی نتانیاهو اختصاص داده نشود.

وی که از مخالفان جنگ غزه است با بازنشر گزارش سازمان ملل مبنی براینکه «قحطی اکنون در غزه تأیید شده است» در ایکس نوشت: بیایید رک باشیم: رئیس جمهور ترامپ قدرت پایان دادن به گرسنگی مردم فلسطین را دارد.

وی در ادامه تصریح کرده است: در عوض، او هیچ کاری نمی‌کند و نظاره‌گر این قحطی است.

سندرز تاکید کرد: دیگر بس است. دیگر دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگی نتانیاهو اختصاص داده نشود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور