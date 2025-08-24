مالیات آمریکایی ها صرف ماشین جنگی نتانیاهو می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، برنی سندرز ، سناتور آمریکایی تاکید کرد که دیگر بس است. دیگر دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگی نتانیاهو اختصاص داده نشود.

وی که از مخالفان جنگ غزه است با بازنشر گزارش سازمان ملل مبنی براینکه «قحطی اکنون در غزه تأیید شده است» در ایکس نوشت: بیایید رک باشیم: رئیس جمهور ترامپ قدرت پایان دادن به گرسنگی مردم فلسطین را دارد. وی در ادامه تصریح کرده است: در عوض، او هیچ کاری نمی‌کند و نظاره‌گر این قحطی است. سندرز تاکید کرد: دیگر بس است. دیگر دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگی نتانیاهو اختصاص داده نشود.

