دستگیری یک اوکراینی در ارتباط با حملات به نورد استریم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادستان کل آلمان امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که پلیس ایتالیا یک مرد اوکراینی مظنون به هماهنگی حملات به خطوط لوله نورد استریم را دستگیر کرده است و افزود که او پس از انتقال به دادگاه، در برابر قاضی آلمانی حاضر خواهد شد.

در بیانیه‌ دفتر دادستانی اعلام شد: «این مظنون که طبق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام سرهی.کی شناسایی شده است، بخشی از گروهی بود که در سپتامبر ۲۰۲۲ دستگاه‌هایی را در خطوط لوله نزدیک جزیره بورنهولم دانمارک کار گذاشتند».

این دفتر اعلام کرد که او و همدستانش با یک قایق بادبانی از «روستاک» در سواحل شمال شرقی آلمان برای انجام این حمله حرکت کرده بودند و افزود که این کشتی با کمک اسناد هویت جعلی از طریق واسطه‌ها از یک شرکت آلمانی اجاره شده بود.

با توجه به اینکه روسیه و غرب این حادثه را به عنوان یک اقدام خرابکارانه می‌بینند، هیچ کس تاکنون مسئولیت انفجارهایی که در سپتامبر ۲۰۲۲ به خطوط لوله حامل گاز از روسیه به اروپا آسیب جدی وارد کرد و نشانگر تشدید شدید درگیری اوکراین و تشدید بحران تامین انرژی در این قاره بود را بر عهده نگرفته است.

