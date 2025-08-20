خبرگزاری کار ایران
الصفدی:

اسرائیل فرصت‌های صلح در منطقه را از بین می‌برد

اسرائیل فرصت‌های صلح در منطقه را از بین می‌برد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایمن الصفدی»، وزیر ‌خارجه اردن‌ پس از آنکه دولت اسرائیل چراغ سبز را برای تصرف شهر غزه نشان داد، این رژیم را به «از بین بردن فرصت‌های صلح» در منطقه متهم کرد.

الصفدی در دیدار با ‌همتای روسی خود، در مسکو گفت: «ما شاهدیم که دولت اسرائیل نه تنها فلسطینی‌ها را می‌کشد و فرصت‌های صلح در منطقه را از بین می‌برد، بلکه درگیری خود را به لبنان و سوریه نیز گسترش می‌دهد.»

الصفدی «واقعیت غیرانسانی ایجاد شده توسط تجاوز اسرائیل به غزه» را محکوم کرد و تمایل خود را برای بحث در مورد «تلاش‌ها برای پایان دادن به» «قتل عام‌ها و قحطی» با همتای روس خود نشان داد.

الصفدی تأکید کرد که «صلح یک هدف استراتژیک برای همه ماست و تنها راه برای ثبات در منطقه است.»

 

