واکنش تند مقامهای استرالیا به اظهارات نتانیاهو
مقامهای استرالیا به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش تندی نشان دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی، پس از آنکه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیررژیم صهیونیستی، «آنتونی آلبانیزی»، نخست وزیر استرالیا را به عنوان «سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرده است» متهم کرد، مقامهای استرالیایی به او حمله کردند.
«تونی بورک»، وزیر کشور استرالیا گفت: «قدرت با تعداد افرادی که میتوانید منفجر کنید یا تعداد کودکانی که میتوانید از گرسنگی به کام مرگ میکشانید، سنجیده نمیشود».
روابط میان استرالیا و اسرائیل از زمانی که مقامات هفته گذشته اعلام کردند که در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت، به طرز چشمگیری وخیم شده است.