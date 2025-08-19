به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «سرگئی لبدف»، دبیرکل کشورهای مستقل مشترک المنافع، نسبت به احتمال دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران اوکراین ابراز اطمینان کرد.

لبدف پیش از نشست نمایندگان کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک به خبرنگاران گفت: «ما بسیار امیدواریم که به وضعیت صلح بین روسیه و اوکراین بازگردیم - و هر چه زودتر، بهتر.»

وی افزود: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در این مورد صحبت کرده است. آنچه برای ما بسیار مهم است این است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز بر لزوم دستیابی به صلح تأکید کرده است.»

او تأکید کرد که تلفات هر دو طرف غیرطبیعی است و «باید متوقف شود».

انتهای پیام/