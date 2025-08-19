مدودف:
رهبران اروپایی نتوانستند در کاخ سفید ترامپ را بازی دهند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، به نشست رهبران اروپایی با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید واکنش نشان داد.
مدودف گفت: «رهبران اروپایی نتوانستند در کاخ سفید ترامپ را بازی دهند. با این همه، مشخص نیست که رئیسجمهور زلنسکی چگونه میخواهد مسئله ضمانتهای امنیتی و قلمرویی را مطرح کند.»
وی افزود: «ائتلاف جنگطلبان ضدروس نتوانست رئیسجمهور آمریکا را بازی دهد. آنها از ترامپ تشکر کرده و تملقش را گفتند.»
وی افزود: «باید دید زمانیکه زلنسکی بار دیگر یونیفرم سبزرنگ نظامیاش را به تن میکند،در زمینه تضمینهای امنیتی و مسائل قلمرویی چه چیزی برای ارائه دارد.»