به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، به نشست رهبران اروپایی با رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید واکنش نشان داد.

مدودف گفت: «رهبران اروپایی نتوانستند در کاخ سفید ترامپ را بازی دهند. با این همه، مشخص نیست که رئیس‌جمهور زلنسکی چگونه می‌خواهد مسئله ضمانت‌های امنیتی و قلمرویی را مطرح کند.»

وی افزود: «ائتلاف جنگ‌طلبان ضدروس نتوانست رئیس‌جمهور آمریکا را بازی دهد. آن‌ها از ترامپ تشکر کرده و تملقش را گفتند.»

وی افزود: «باید دید زمانی‌که زلنسکی بار دیگر یونیفرم سبزرنگ نظامی‌اش را به تن می‌کند،‌در زمینه تضمین‌های امنیتی و مسائل قلمرویی چه چیزی برای ارائه دارد.»

