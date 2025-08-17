آمار شهدای غزه به ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۷۳ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسلکشی به ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الزیره، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۷۳ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسلکشی به ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر خبر داد.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه براساس تازهترین گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که شمار شهدای جنگ و محاصره رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر رسیده و ۱۵۵ هزار و ۸۸۶ نفر نیز زخمی شدهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ شهید شده و ۲۲۶ زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید و ۴۳ هزار و ۸۴۵ زخمی رسیده است.