خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کالاس:

عزم ترامپ برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین حیاتی است

عزم ترامپ برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین حیاتی است
کد خبر : 1674397
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رهبران اروپایی بر ضرورت هماهنگی با آمریکا برای مقابله با روسیه تأکید دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رهبران اروپایی بر ضرورت هماهنگی با آمریکا برای مقابله با روسیه تأکید دارند.

‌«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز -شنبه- در پی دیدار میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا گفت: «عزم رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به یک توافق صلح حیاتی است.»

وی افزود که  اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی آن پیش از نشست آلاسکا برای هماهنگی با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کردند.

‌وی گفت: «اما واقعیت تلخ این است که روسیه قصد ندارد به این زودی‌ها به این جنگ پایان دهد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «حتی با وجود دیدار هیئت‌ها، روسیه حملات جدیدی را به اوکراین آغاز کرد. پوتین همچنان مذاکرات را به درازا می‌کشاند و امیدوار است که از مجازات فرار کند. او انکوریج آلاسکا را بدون هیچ تعهدی برای پایان دادن به کشتار ترک کرد.»

به گفته این مقام اروپایی، ایالات متحده قدرت دارد روسیه را مجبور به مذاکره جدی کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور