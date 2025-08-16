عزم ترامپ برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین حیاتی است

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رهبران اروپایی بر ضرورت هماهنگی با آمریکا برای مقابله با روسیه تأکید دارند.

‌«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز -شنبه- در پی دیدار میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا گفت: «عزم رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به یک توافق صلح حیاتی است.»

وی افزود که اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی آن پیش از نشست آلاسکا برای هماهنگی با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کردند.

‌وی گفت: «اما واقعیت تلخ این است که روسیه قصد ندارد به این زودی‌ها به این جنگ پایان دهد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «حتی با وجود دیدار هیئت‌ها، روسیه حملات جدیدی را به اوکراین آغاز کرد. پوتین همچنان مذاکرات را به درازا می‌کشاند و امیدوار است که از مجازات فرار کند. او انکوریج آلاسکا را بدون هیچ تعهدی برای پایان دادن به کشتار ترک کرد.»

به گفته این مقام اروپایی، ایالات متحده قدرت دارد روسیه را مجبور به مذاکره جدی کند.

