بهترین گزینه برای اوکراین توافق صلح جامع است

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز-شنبه- تاکید کرد که یک صلح جامع مناسبت‌ترین راه‌حل برای پایان دادن به بحران اوکراین است.

به گفته ترامپ تلاش‌های دیپلماتیک اخیر وی پیشرفت ملموسی به سوی پایان دادن به بحران اوکراین و دست‌یابی به صلح به ارمغان آورد.

ترامپ در پلتفرم تروپ نوشت: «روزی بزرگ و بسیار موفقیت آمیز در آلاسکا بود. دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و همچنین تماس آخر شب با ولودیمر زلنسیکی رئیس‌جمهور اوکراین و چند تن از رهبران اروپایی از جمله دبیرکل محترم ناتو به خوبی پیش رفت».

وی افزود: «همگی توافق کردند که بهترین راه برای پایان دادن به این جنگ وحشتناک میان روسیه و اوکراین حرکت مستقیم به سوی توافق صلح است که به جنگ پایان می‌دهد، نه یک توافق آتش بس که اغلب دوامی ندارد».

