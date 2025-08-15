خبرگزاری کار ایران
پوتین در زمان مقرر وارد آلاسکا خواهد شد

سخنگوی کرملین، اعلام کرد که رئیس‌جمهوری روسیه به‌موقع برای نشست با همتای آمریکایی خود در آلاسکا حاضر خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه به‌موقع برای نشست خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در آلاسکا حاضر خواهد شد.

پسکوف در جریان پرواز به منطقه ماگادان در شرق دور روسیه گفت: «رئیس‌جمهور همیشه به‌موقع می‌رسد.»

بر اساس این گزارش، این در حالی است که پوتین به داشتن سابقه تأخیر در دیدارها شهرت دارد؛ به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۳ در سفر به واتیکان، «پاپ فرانسیس» رهبر فقید کاتولیک‌های جهان را نزدیک به یک ساعت منتظر گذاشت. در طول دهه‌های قدرتش، وی رهبران بسیاری از کشورهای جهان را در انتظار نگه داشته است.

پوتین در مسیر سفر به آلاسکا، در شهر ماگادان توقف کرده و از یک کارخانه صنعتی بازدید کرد، جلسه‌ای با مقام‌های محلی برگزار کرد و به زمین هاکی رفت تا با دانش‌آموزان دیدار کند.

به گفته پسکوف، خروج پوتین از ماگادان «طبق برنامه» انجام خواهد شد و وی قرار است ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی (۱۵ به وقت شرق آمریکا) وارد «انکوریج» ایالت آلاسکا شود.

 

