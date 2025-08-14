به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک منبع در دولت هند در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که هند این احتمال را رد نمی‌کند که پس از دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است لحن «واشنگتن» در مورد خرید نفت روسیه توسط دهلی نو ملایم‌تر شود، در حالی که تعرفه‌های آمریکا بر واردات هند کاهش یابد.

وی گفت: «اگر هر دو کشور (روسیه و آمریکا) به نوعی به هم نزدیک شوند، لحن آمریکایی‌ها در مورد خرید نفت توسط هند احتمالا ملایم‌تر خواهد شد که این امر دریچه‌ای برای گفت‌وگو با ما باز خواهد کرد. آنها (آمریکایی‌ها) همچنین ممکن است تعرفه‌های خود را کاهش دهند».

وی اظهار داشت: «اگر دو رهبر مذاکره کنند، برای کل جهان بهتر است. ما همیشه گفته‌ایم که اکنون زمان جنگ نیست، بلکه زمان دیپلماسی است. به همین دلیل است که اگر هر گفت‌وگویی منجر به صلح و ثبات شود، برای کل جهان، منطقه و به طور کلی برای صلح خوب است».

این منبع تاکید کرد که هند از نزدیک نشست پوتین و ترامپ و نتایج آن را زیر نظر خواهد داشت.

انتهای پیام/