گفت‌وگوی تلفنی آل ثانی و زلنسکی

امیر قطر و رئیس‌جمهور اوکراین تلفنی درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات بحران اوکراین گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین‌ تلفنی رایزنی کرد.

براساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن گفت‌وگو کردند.

آل ثانی و زلنسکی به بررسی بازرترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک پرداختند.

امیر قطر در این تماس بر حمایت دوحه از همه تلاش‌های بین‌المللی با هدف ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای بحران روسیه و اوکراین تاکید کرد.

 

