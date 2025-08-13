گفتوگوی تلفنی آل ثانی و زلنسکی
امیر قطر و رئیسجمهور اوکراین تلفنی درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات بحران اوکراین گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین تلفنی رایزنی کرد.
براساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راههای تقویت آن گفتوگو کردند.
آل ثانی و زلنسکی به بررسی بازرترین مسائل منطقهای و بینالمللی دارای اهمیت مشترک پرداختند.
امیر قطر در این تماس بر حمایت دوحه از همه تلاشهای بینالمللی با هدف ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای بحران روسیه و اوکراین تاکید کرد.