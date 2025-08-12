درخواست اضطراری سازمان ملل برای نجات جان کودکان غزه
سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ کودک در غزه بر اثر گرسنگی جان باختهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، در پی اعلام مقامهای بهداشتی در نوار غزه مبنی بر جان باختن بیش از صد کودک بر اثر سوء تغذیه از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مقامهای بشر دوستانه سازمان ملل خواستار اقدام فوری و اضطراری در این زمینه شدند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (ائچا) امروز -سه شنبه- در بیانیهای اعلام کرد که شرکای امدادی آن در غزه، جان باختن بیش از صد کودک را یک نقطه تحول ویرانگر و شرم آور برای جهان میدانند که مستلزم اقدام فوری است.
اوچا افزود: «سازمان ملل و شرکای آن توانستند مقداری غذا، سوخت و لوازم از جمله کیتهای بهداشتی را از گذرگاه کرم ابوسالم جمعآوری کنند، اما محمولهها قبل از رسیدن کامیونها به مقصد تخلیه شدند».
در این بیانیه تاکید شده است: «سوخت از طریق همان گذرگاه وارد شده است، اما مقامهای اسرائیلی به طور متوسط حدود ۱۵۰ هزار لیتر در روز اجازه ورود میدهند که بسیار کمتر از حداقل لازم برای ادامه عملیات نجات جان انسانها است».