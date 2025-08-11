خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مؤسسه بین‌المللی ایمنی خبرنگاران:

ابعاد کشتار خبرنگاران در تاریخ گزارش‌گری جنگ‌های مدرن بی‌سابقه است

کد خبر : 1672669
لینک کوتاه کپی شد.

مؤسسه بین‌المللی ایمنی خبرنگاران در واکنش به شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه توسط نیروهای صهیونیست، اعلام کرد که از این حادثه «عمیقاً شوکه و بهت‌زده» است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مؤسسه بین‌المللی ایمنی خبرنگاران در واکنش به شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه توسط نیروهای صهیونیست، اعلام کرد که از این حادثه «عمیقاً شوکه و بهت‌زده» است.

این مؤسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در بیشتر محیط‌های خطرناک، خبرنگاران با استفاده از تجهیزات حفاظتی، آموزش‌های امنیتی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانند خطر را کاهش دهند. اما در این مورد، هیچ‌یک از تدابیر معمول امنیتی ما برای حفظ ایمنی تاثیری نداشت. وقتی اسرائیل خبرنگاران را با سلاح‌های ویرانگر هدف می‌گیرد، این یک سکوت عمدی برای حذف شاهدان است، نه آسیب جانبی».

مؤسسه بین‌المللی ایمنی خبرنگاران  همچنین افزود که ابعاد کشتار خبرنگاران «در تاریخ گزارش‌گری جنگ‌های مدرن بی‌سابقه بوده» و «یک خسارت بسیار بزرگ» است.

این مؤسسه از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها خواسته است که «این قتل‌ها را به‌صراحت محکوم کرده» و «خواستار پاسخگویی اسرائیل شوند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور