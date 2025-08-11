مؤسسه بینالمللی ایمنی خبرنگاران:
ابعاد کشتار خبرنگاران در تاریخ گزارشگری جنگهای مدرن بیسابقه است
مؤسسه بینالمللی ایمنی خبرنگاران در واکنش به شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه توسط نیروهای صهیونیست، اعلام کرد که از این حادثه «عمیقاً شوکه و بهتزده» است.
این مؤسسه در بیانیهای اعلام کرد: «در بیشتر محیطهای خطرناک، خبرنگاران با استفاده از تجهیزات حفاظتی، آموزشهای امنیتی و برنامهریزی دقیق میتوانند خطر را کاهش دهند. اما در این مورد، هیچیک از تدابیر معمول امنیتی ما برای حفظ ایمنی تاثیری نداشت. وقتی اسرائیل خبرنگاران را با سلاحهای ویرانگر هدف میگیرد، این یک سکوت عمدی برای حذف شاهدان است، نه آسیب جانبی».
مؤسسه بینالمللی ایمنی خبرنگاران همچنین افزود که ابعاد کشتار خبرنگاران «در تاریخ گزارشگری جنگهای مدرن بیسابقه بوده» و «یک خسارت بسیار بزرگ» است.
این مؤسسه از دولتها، سازمانهای بینالمللی و رسانهها خواسته است که «این قتلها را بهصراحت محکوم کرده» و «خواستار پاسخگویی اسرائیل شوند».