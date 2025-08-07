روبیو:
بیش از هر زمانی به پایان جنگ اوکراین نزدیک شدهایم
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری به پایان درگیریها در اوکراین نزدیک شدهایم.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی با اشاره به دیدار « استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه کاخ سفید و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که آنچه اتفاق افتاد خوب بود زیرا اکنون واشنگتن از شرایط روسیه برای پایان دادن به جنگ مطلع شده است.
روبیو در جریان یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا چند ساعت دیگر یک گفت وگوی تلفنی با پوتین داشته باشد؟ گفت: «در حال حاضر هیچ برنامهای برای این کار وجود ندارد اما این اتفاق ممکن است در یکی از روزهای پیش رو رخ دهد».
وی ملاقات و گفت وگوی ویتکاف و پوتین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «اکنون حداقل از خواستههای روسیه آگاه شدهایم؛ ممکن است تقاضاهایی داشته باشند که اوکراین نتواند آنها را بپذیرد اما حداقل به ما یک طرح کلی برای انجام کار میدهد و اکنون باید ببینیم که چقدر میتوانیم مواضع دو طرف را به یکدیگر نزدیک کنیم».
وزیر خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به احتمال برگزاری یک جلسه دو نفره میان ترامپ و پوتین و یا حتی جلسهای سه نفره که علاوه بر روسای جمهور آمریکا و روسیه، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین هم در آن حضور داشته باشد، تاکید کرد: «برگزاری جلسه حضوری میان ترامپ و پوتین با حضور و یا بدون حضور زلنسکی بستگی به این دارد که چقدر بتوانیم در نزدیک کردن مواضع طرفین به هم پیشرفت کنیم؛ زیرا اگر نتوانیم در نزدیک کردن مواضع دو طرف به یکدیگر به اندازه کافی پیشرفت کنیم، حتی اگر جلسهای در سطح رهبران هم داشته باشیم، هیچ نتیجهای از آن جلسه حاصل نخواهد شد».
روبیو در ادامه با بیان اینکه شاید برگزاری چنین جلسهای نیازمند ساعتها، روزها و یا هفتهها سعی و تلاش دیپلماتیک باشد، افزود:« بنابراین نمیتوان از قبل پیشبینی کرد که این امر چقدر به طول خواهد انجامید اما ما تلاش خود را خواهیم کرد و هم اکنون نیز کار خود را برای نزدیک کردن مواضع طرفین درگیر در جنگ اوکراین آغاز کردهایم. ما معتقدیم که بیش از هر زمان دیگری به پایان درگیریها در اوکراین نزدیک شدهایم».
».