خبرگزاری کار ایران
شهادت یک عکاس خبری در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه

کد خبر : 1624073
شبکه خبری »تی‌آرتی» اعلام کرد کهعکاس خبری این شبکه، از جمله شش قربانی حمله هوایی امروز - سه‌شنبه- رژیم صهیونیستی به «دیرالبلح» بوده است.

به گزارش ایلنا،  شبکه خبری »تی‌آرتی» اعلام کرد که «یحیی برزاق»، عکاس خبری این شبکه، از جمله شش قربانی حمله هوایی امروز - سه‌شنبه- رژیم صهیونیستی به «دیرالبلح» بوده است.

برزق که پیش‌تر به‌عنوان عکاس نوزادان فعالیت می‌کرد، در جریان جنگ به ثبت لحظات ویرانی و تلاش مردم برای بقا روی آورده بود.

به گزارش رسانه‌های محلی، «مهمت زاهد صباجی» مدیرکل تی‌آرتی با محکوم‌کردن این حمله، آن را «وحشیانه» توصیف کرده است.

بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، از آغاز جنگ تاکنون دست‌کم ۲۵۳ روزنامه‌نگار در نتیجه حملات رژیم صیونیستی به شهادت رسیده‌اند. 

 

 

 

 

 

