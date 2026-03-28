فیدان:
سناریوی مطلوب اسرائیل، کشاندن کشورهای اسلامی به درگیری طولانیمدت با یکدیگر است
کد خبر : 1569155
به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که جنگی که آمریکا و اسرائیل برخلاف حقوق بینالملل آغاز کردهاند، با خطر فزاینده گسترش در سطح منطقه مواجه است.
هاکان فیدان همچنین اظهار داشت که سناریوی مطلوب اسرائیل، کشاندن کشورهای اسلامی به یک درگیری طولانیمدت با یکدیگر است.