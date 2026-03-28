به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که جنگی که آمریکا و اسرائیل برخلاف حقوق بین‌الملل آغاز کرده‌اند، با خطر فزاینده گسترش در سطح منطقه مواجه است.

هاکان فیدان همچنین اظهار داشت که سناریوی مطلوب اسرائیل، کشاندن کشورهای اسلامی به یک درگیری طولانی‌مدت با یکدیگر است.

انتهای پیام/