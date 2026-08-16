پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها از صبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند بلیت سفر خود را از طریق سکوها و مراکز مجاز فروش تهیه کنند.

بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطارها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

مسافرانی که قصد خرید اینترنتی بلیط قطار دارند، می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به سکوهای مجاز، نسبت به انتخاب مسیر و تهیه بلیت موردنظر خود اقدام کنند.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری آغاز می‌شود.

بر این اساس، پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه پیش‌فروش بلیت‌ها به‌صورت همزمان از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد یافت. در این مرحله، متقاضیان پیش فروش آنلاین بلیط قطار نیز می‌توانند از ظرفیت باقی‌مانده برای تهیه بلیت استفاده کنند.

راه‌آهن از متقاضیان سفر با قطار خواسته است برای خرید بلیت، تنها از مسیرها و مراکز مجاز اعلام‌شده استفاده کنند.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرآیند فروش بلیت و برنامه حرکت قطارها می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

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