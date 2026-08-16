با یک انتخاب ساده، دکوراسیون خانه‌تان را چند برابر جذاب‌تر کنید

نشریه تخصصی Building and Environment در گزارشی درباره تأثیر نورپردازی بر درک فضا به نتیجه جالبی رسید: ۱۰۰ نفر یک اتاق ثابت را با نورپردازی‌های مختلف، متفاوت ارزیابی کردند. تغییر نور روی برداشت آن‌ها از بزرگی، آرامش، خوشایندی و حتی نظم اتاق اثر گذاشت. یعنی گاهی بدون جابه‌جا کردن مبل، عوض کردن فرش یا تغییر رنگ دیوارها هم می‌توان حال‌وهوای یک فضا را عوض کرد.

در خانه، لوستر یکی از عناصر مهم این تغییر است؛ چون هم نور فضا را شکل می‌دهد و هم خودش بخشی از دکوراسیون خواهد بود. البته انتخاب یک مدل زیبا کافی نیست. اندازه، فرم، ارتفاع سقف، محل نصب و هماهنگی با سایر اجزای خانه تعیین می‌کنند که لوستر چقدر به زیبایی فضا اضافه کند.

چرا انتخاب لوستر روی ظاهر خانه این‌قدر اثر می‌گذارد؟

لوستر معمولاً در یکی از نقاطی قرار می‌گیرد که چشم خیلی زود آن را می‌بیند. به همین دلیل، حتی پیش از روشن شدن چراغ هم فرم و اندازه آن بخشی از ترکیب بصری اتاق را می‌سازد. بعد از روشن شدن نیز نحوه پخش نور، سایه‌ها و روشنایی محیط روی احساسی که از فضا داریم اثر می‌گذارد.

البته یک چراغ سقفی قرار نیست تمام نور موردنیاز خانه را تأمین کند. در یک نورپردازی مناسب، نور عمومی در کنار چراغ‌های کاربردی و نورهای تأکیدی قرار می‌گیرد. بااین‌حال، لوستر می‌تواند نقطه مرکزی این ترکیب باشد و میان مبلمان، میز، سقف و سایر عناصر دکوراسیون ارتباط بصری ایجاد کند.

لوستر را با سبک دکوراسیون خانه هماهنگ کنید

اولین سؤال این نیست که کدام مدل زیباتر است؟ بهتر است بپرسید کدام مدل در خانه شما زیباتر دیده می‌شود؟ چراغی که در یک فضای کلاسیک چشمگیر به نظر می‌رسد، ممکن است در خانه‌ای مینیمال بیش از اندازه شلوغ باشد.

در دکوراسیون کلاسیک، فرم‌های شاخه‌ای، جزئیات بیشتر و حجم بصری بالاتر راحت‌تر با فضا هماهنگ می‌شوند. در مقابل، دکوراسیون مدرن معمولاً با خطوط ساده، فرم‌های هندسی و طراحی‌های خلوت‌تر ارتباط بهتری برقرار می‌کند. سبک نئوکلاسیک نیز میان این دو قرار می‌گیرد و می‌توان برای آن سراغ مدل‌هایی رفت که ظرافت کلاسیک را با فرم ساده‌تر ترکیب می‌کنند.

به وسایل اصلی اتاق هم نگاه کنید. شکل میز، خطوط مبلمان، قاب‌ها، پرده و حتی دستگیره‌ها سرنخ‌هایی برای انتخاب فرم مناسب می‌دهند. هدف این نیست که تمام اجزا شبیه یکدیگر باشند، بلکه باید در کنار هم یک ترکیب منسجم بسازند.

اندازه لوستر را از روی فضای واقعی خانه انتخاب کنید

یک مدل بزرگ در فروشگاه ممکن است جذاب باشد، اما همان مدل در اتاقی کوچک می‌تواند تمام توجه را به خودش اختصاص دهد. مدل خیلی کوچک هم در پذیرایی بزرگ گم می‌شود و تأثیر بصری مورد انتظار را ندارد.

برای تخمین اولیه اندازه لوستر، طراحان معمولاً طول و عرض اتاق را در نظر می‌گیرند. بااین‌حال، متراژ تنها معیار نیست. ارتفاع سقف و محل نصب نیز اهمیت زیادی دارند. سقف کوتاه معمولاً به مدل‌هایی با ارتفاع کمتر نیاز دارد تا چراغ مزاحم حرکت یا دید نشود. سقف بلند دست شما را برای استفاده از فرم‌های کشیده‌تر و چندطبقه بازتر می‌گذارد.

اگر چراغ بالای میز نصب می‌شود، خود میز هم بخشی از محاسبه است. اندازه چراغ نباید آن‌قدر بزرگ باشد که از محدوده میز بیرون بزند یا هنگام نشستن مزاحمت بصری ایجاد کند.

هر فضای خانه لوستر مناسب خودش را می‌خواهد

یک مدل واحد برای تمام اتاق‌ها جواب نمی‌دهد. نوع استفاده از فضا مشخص می‌کند چه فرم و ابعادی انتخاب بهتری خواهد بود.

پذیرایی: در این فضا معمولاً امکان استفاده از مدل‌های شاخص‌تر وجود دارد. ابعاد اتاق، ارتفاع سقف و چیدمان مبلمان را پیش از انتخاب بررسی کنید.

در این فضا معمولاً امکان استفاده از مدل‌های شاخص‌تر وجود دارد. ابعاد اتاق، ارتفاع سقف و چیدمان مبلمان را پیش از انتخاب بررسی کنید. نشیمن: راحتی بصری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدل‌هایی با طراحی ساده‌تر معمولاً اجازه می‌دهند مبلمان و سایر اجزای فضا هم دیده شوند.

راحتی بصری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدل‌هایی با طراحی ساده‌تر معمولاً اجازه می‌دهند مبلمان و سایر اجزای فضا هم دیده شوند. ناهارخوری: فرم میز راهنمای خوبی است. بالای یک میز مستطیلی، لوستر خطی می‌تواند امتداد میز را دنبال کند. برای میز گرد نیز فرم‌های گرد یا متمرکز هماهنگی بیشتری ایجاد می‌کنند.

فرم میز راهنمای خوبی است. بالای یک میز مستطیلی، لوستر خطی می‌تواند امتداد میز را دنبال کند. برای میز گرد نیز فرم‌های گرد یا متمرکز هماهنگی بیشتری ایجاد می‌کنند. آشپزخانه: بالای جزیره یا کانتر می‌توان سراغ مدل‌های خطی یا چراغ‌های چندتایی رفت که علاوه بر ظاهر مناسب، محدوده کار را هم روشن کنند.

بالای جزیره یا کانتر می‌توان سراغ مدل‌های خطی یا چراغ‌های چندتایی رفت که علاوه بر ظاهر مناسب، محدوده کار را هم روشن کنند. اتاق خواب: بهتر است حجم چراغ با ابعاد اتاق تناسب داشته باشد. در این فضا معمولاً آرامش بصری از ایجاد یک نقطه کانونی بسیار پرجزئیات مهم‌تر است.

با همین تفکیک ساده، انتخاب از میان تعداد زیادی مدل آسان‌تر می‌شود. به‌جای اینکه فقط براساس ظاهر تصمیم بگیرید، ابتدا مشخص می‌کنید چراغ قرار است دقیقاً در کدام فضا قرار بگیرد.

رنگ و فرم لوستر را با چه چیزهایی هماهنگ کنیم؟

هماهنگی رنگ به این معنا نیست که همه فلزات و وسایل خانه دقیقاً یک رنگ داشته باشند. گاهی تکرار یک رنگ در چند نقطه نتیجه خوبی می‌دهد و گاهی یک تضاد حساب‌شده، چراغ را به نقطه کانونی اتاق تبدیل می‌کند.

اگر در خانه از جزئیات مشکی، طلایی یا فلزی استفاده کرده‌اید، می‌توانید رنگ لوستر را با بخشی از این عناصر مرتبط کنید. فرم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. خطوط منحنی در کنار مبلمان نرم و گرد حس متفاوتی از چراغی با خطوط صاف و زاویه‌دار ایجاد می‌کنند.

پیش از انتخاب، یک نگاه کلی به اتاق بیندازید. کدام عنصر بیشترین حضور را دارد؟ اگر فرش، مبلمان یا دیوار شاخصی دارید، بهتر است چراغ با آن رقابت نکند. در فضایی ساده‌تر، دستتان برای انتخاب یک مدل متفاوت و چشمگیر بازتر خواهد بود.

لوستر مدرن یا کلاسیک

پاسخ به سبک خانه بستگی دارد. مدل کلاسیک برای فضاهایی مناسب است که جزئیات دکوراتیو، مبلمان رسمی و عناصر پرکار بیشتری دارند. در خانه‌های مدرن، مدل‌های مینیمال، خطی و هندسی معمولاً راحت‌تر کنار سایر اجزا می‌نشینند.

این ویژگی در آپارتمان‌های امروزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از این خانه‌ها فضای محدودتر و چیدمان ساده‌تری دارند. یک لوستر مدرن با حجم بصری کنترل‌شده می‌تواند بدون شلوغ کردن سقف، شخصیت مشخصی به اتاق بدهد. البته مدرن بودن الزاماً به معنای ساده‌ترین مدل ممکن نیست. فرم‌های مولکولی، آرت‌دکو و طراحی‌های هندسی نیز می‌توانند ظاهری متفاوت ایجاد کنند، به شرط آنکه مقیاسشان با اتاق هماهنگ باشد.

جمع‌بندی

انتخاب درست لوستر از یک سؤال ساده شروع می‌شود: این چراغ قرار است در چه فضایی و کنار چه وسایلی دیده شود؟ بعد از آن می‌توان سبک دکوراسیون، اندازه اتاق، ارتفاع سقف، محل نصب و فرم مبلمان را یکی‌یکی بررسی کرد. با این روش، انتخاب شما فقط براساس جذابیت یک محصول در ویترین شکل نمی‌گیرد و احتمال بیشتری دارد که چراغ در فضای واقعی خانه نیز همان جلوه مورد انتظار را داشته باشد.

اگر برای تکمیل دکوراسیون خانه به دنبال مدل مناسب هستید، مجموعه لوستر مدنور امکان بررسی طراحی‌های مختلف برای فضاها و سبک‌های متفاوت را فراهم می‌کند. تنوع لوستر مدنور از فرم‌های مدرن و مینیمال تا مدل‌های مناسب پذیرایی، نشیمن، ناهارخوری و فضاهایی با ارتفاع سقف متفاوت، انتخاب گزینه هماهنگ با خانه را ساده‌تر می‌کند.

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