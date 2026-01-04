چرا XT برای کاربران فارسی‌زبان به یک انتخاب جدی تبدیل شده است؟

برای کاربران فارسی‌زبان، انتخاب یک صرافی بین‌المللی صرفاً به ویژگی‌های فنی محدود نمی‌شود و موضوعاتی همچون دسترس‌پذیری، معاملات بدون وقفه و مدیریت موثر ریسک از اهمیت بالاتری برخوردارند. صرافی XT با پشتیبانی کامل از زبان فارسی، فرآیند ثبت‌نام ساده و امکان شروع معامله بدون الزام به احراز هویت، به کاربران اجازه می‌دهد با موانع بسیار کمتری نسبت به بسیاری از پلتفرم‌های دیگر فعالیت کنند.

کاربران بدون احراز هویت می‌توانند روزانه تا حدود ۲۰۰ هزار تتر (USDT) برداشت داشته باشند؛ سقفی که پاسخ‌گوی نیاز بسیاری از معامله‌گران فعال فارسی‌زبان است. به همین دلیل، XT به یکی از پلتفرم‌های اصلی معاملاتی برای بخشی از کاربران فارسی‌زبان تبدیل شده است.

علاوه بر این، اپلیکیشن‌های موبایل XT برای اندروید و iOS دارای رابط کاربری ساده و پایدار هستند که امکان اجرای سریع معاملات و مدیریت آسان آن‌ها را فراهم می‌کند؛ موضوعی که برای معامله‌گران حرفه‌ای یک عامل کلیدی محسوب می‌شود.

اکوسیستم معاملاتی کامل با تمرکز بر کارایی

صرافی XT مجموعه‌ای گسترده از خدمات معاملاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ از معاملات اسپات و فیوچرز گرفته تا بازار P2P، معاملات مارجین و ETFها. فراتر از این‌ها، امکاناتی مانند کپی‌تریدینگ، استیکینگ و وام‌دهی، این پلتفرم را برای طیف وسیعی از کاربران (از معامله‌گران فعال تا سرمایه‌گذاران بلندمدت) مناسب کرده است.

این تنوع خدمات به کاربران اجازه می‌دهد بخش عمده‌ای از فعالیت‌های معاملاتی خود را در یک پلتفرم متمرکز کنند و نیاز به جابه‌جایی دارایی‌ها بین صرافی‌های مختلف را کاهش دهند؛ مزیتی عملیاتی که به‌ویژه برای کاربران فارسی‌زبان اهمیت زیادی دارد.

ساختار کارمزد و مزیت رقابتی

کارمزدهای معاملاتی در صرافی XT مطابق با استانداردهای رقابتی بازار تعیین شده‌اند. کارمزد معاملات اسپات از حدود ۰٫۲٪ شروع می‌شود و در معاملات فیوچرز، کارمزد میکر حدود ۰٫۰۴٪ و تیکر حدود ۰٫۰۶٪ است. کاربران فعال می‌توانند با ارتقای سطح حساب کاربری خود یا نگهداری توکن اختصاصی XT، از تخفیف‌ها و مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.

شفافیت مالی و ساختار اعتماد

XT اعلام کرده دارایی کاربران را با نسبت ۱:۱ (Proof of Reserves) نگهداری می‌کند. انتشار داده‌های مربوط به ذخایر و ساختار دارایی‌ها، در کنار حضور پایدار این صرافی در رتبه‌های بالای بازار، باعث شده XT در ذهن بسیاری از کاربران به‌عنوان پلتفرمی با ثبات عملیاتی و رویکرد شفاف شناخته شود.

از ابزارهای معاملاتی تا رابط فارسی؛ دلایل محبوبیت XT در ایران

XT امروز صرفا یک نام در فهرست صرافی‌های بین‌المللی نیست. حجم کاربران، تنوع بازارها و نشانه‌های شفافیت مالی باعث شده این پلتفرم به یکی از مقاصد اصلی معامله‌گران فعال تبدیل شود؛ مسیری که کاربران فارسی‌زبان نیز به‌طور محسوس در آن حضور دارند.

در بازاری که سرعت و اطمینان، هر دو تعیین‌کننده‌اند، XT برای بسیاری از تریدرهای فارسی‌زبان دیگر یک گزینه حاشیه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از جریان اصلی معاملات رمز ارز محسوب می‌شود.

200 دلار بونوس برای شروع معاملات فیوچرز در XT

صرافی XT کمپین معاملاتی XFC S1 × شب یلدا را راه‌اندازی کرده است. در این رویداد، کاربران با تکمیل یک ثبت‌نام ساده و انجام معاملات فیوچرز می‌توانند تا ۲۰۰ دلار بونوس خوش‌آمدگویی دریافت کنند و هم‌زمان در یک رقابت جهانی با استخر جوایزی تا سقف ۵ میلیون دلار شرکت داشته باشند.

در این کمپین، کاربران خاورمیانه علاوه بر جوایز جهانی، به بونوس‌های ویژه منطقه‌ای از جمله بونوس واریز تا 2,000 دلار و پاداش‌های مبتنی بر حجم معاملات دسترسی دارند. این رقابت به‌صورت فردی و تیمی برگزار می‌شود و در نهایت، تیم برتر منطقه شانس دریافت جایزه ویژه به ارزش 500,000 دلار را خواهد داشت.

جزئیات کامل مربوط به شرایط شرکت، پاداش‌های بیشتر و زمان‌بندی رویداد از طریق صفحه اختصاصی این رویداد در دسترس کاربران قرار دارد.

