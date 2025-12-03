برای دیابت بارداری چی بخوریم؟ (راهنمای کامل رژیم غذایی)
دوران بارداری با تغییرات بیولوژیکی زیادی همراه است و عادات غذایی سالم در این دوران ممکن است روزانه تغییر کند. تشخیص دیابت بارداری میتواند احساس بسیار پیچیدهای ایجاد کند و باعث شود ندانید در این دوره از بارداری چه غذایی سالم است.
دیابت بارداری چیست؟
دیابت بارداری (Gestational Diabetes) نوع خاصی از دیابت است که در افرادی که باردار هستند رخ میدهد، حتی اگر قبل از بارداری سابقه دیابت نداشته باشند. این وضعیت به دلیل تغییرات هورمونی در دوران بارداری ایجاد میشود که میتواند منجر به مقاومت به انسولین شود؛ به این معنی که سطح گلوکز خون بالا میماند و توسط سلولها برای انرژی جذب نمیشود.
پزشکان معمولاً این وضعیت را در حدود هفتههای 24 تا 28 بارداری بررسی میکنند. تشخیص دیابت بارداری تقصیر فرد نیست، اگرچه عوامل خاصی در سبک زندگی میتوانند بر خطر آن تأثیر بگذارند.
انجمن دیابت آمریکا تأیید میکند که دیابت بارداری معمولاً پس از بارداری برطرف میشود. اگرچه غیرمعمول است که این وضعیت نشاندهنده دیابت نوع 1 یا 2 باشد، اما در صورت سابقه دیابت بارداری، احتمال بازگشت آن در بارداریهای آینده دو در سه است.
نکات تغذیهای برای مدیریت دیابت بارداری
رژیم غذایی سالم برای دیابت بارداری بسیار شبیه به یک رژیم غذایی سالم برای دیابت به طور کلی است.
غذاهایی که باید بیشتر انتخاب شوند:
- غلات کامل
- میوهها و سبزیجات
- مغزها و دانهها
- ماهی
- پروتئینهای گیاهی
- لبنیات بدون شیرینی
غذاهایی که باید کمتر انتخاب شوند:
- نوشیدنیهای شیرین شده با شکر
- غلات تصفیه شده
- غذاهای بسیار فرآوری شده
- غذاهای سرخ شده
راهکارهای کلیدی تغذیه
1. تمرکز بر کربوهیدراتهای پیچیده
بر کربوهیدراتهای پیچیده مانند غلات کامل، لوبیا و سبزیجات تمرکز کنید. این غذاها فیبر و پروتئین بیشتری نسبت به کربوهیدراتهای تصفیه شده دارند، که باعث کاهش سرعت هضم میشود و به ثابتتر ماندن سطح قند خون کمک میکند.
2. همراه کردن کربوهیدراتها با پروتئین و چربی
پروتئینها و چربیهای سالم شما را برای مدت طولانیتری سیر نگه میدارند و سرعت هضم کربوهیدراتها را کند میکنند، که میتواند به حفظ سطح قند خون کمک کند.
3. استفاده از روش بشقاب
این یک راه سریع و آسان برای سنجش متعادل بودن یک وعده غذایی یا میان وعده است.
در این روش:
- نیمی (½) از بشقاب باید سبزیجات باشد
- یک چهارم (¼) باید منبع پروتئین بدون چربی باشد
- یک چهارم (¼) باید منبع چربی سالم باشد
این روش راهی سریع برای ارزیابی سلامت و تعادل وعده غذایی است.
4. خوردن در فواصل منظم
سعی کنید در طول روز سه وعده غذایی و دو تا سه میان وعده داشته باشید. اگر میتوانید، از حذف وعدههای غذایی خودداری کنید.
حذف وعدههای غذایی میتواند شما و نوزاد را از مواد مغذی مورد نیاز محروم کند و همچنین ممکن است باعث افت شدید قند خون شود.
علائم و پیشگیری
علائم شایع دیابت بارداری میتواند شامل افزایش تشنگی و ادرار، تاری دید و خستگی باشد. با این حال، خستگی اغلب میتواند توسط خستگی طبیعی بارداری پوشانده شود. نکته قابل توجه این است که بیشتر افراد هیچ علامتی را تجربه نمیکنند، به همین دلیل انجام تمام معاینات دوران بارداری بهویژه انجام آزمایش دیابت بارداری بسیار مهم است.
برای کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری میتوان به موارد زیر توجه کرد:
1. داشتن یک الگوی غذایی سالم که سطح قند خون را ثابت نگه میدارد
2. حفظ وزن سالم متناسب با بدن
3. فعال ماندن از نظر بدنی
نکته مهم: همیشه قبل از تغییر هر یک از عادات سبک زندگی خود در دوران بارداری، با پزشک خود صحبت کنید.
مدیریت مسائل مختلف در دوران بارداری سخت است و تشخیص دیابت بارداری میتواند آن را پیچیدهتر کند، اما مهم است بدانید که شما تنها نیستید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیابت بارداری، به سایت سلامت دارو دات کام مراجعه کنید.