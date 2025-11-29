مدیرعامل "ایتالیامُد" در گفتگو با ایلنا:
بدون واردات، زنجیره تولید صنعت کفش کامل نمیشود/ محدودیتهای ارزی بازار را به سمت دلالی میبرد
مدیرعامل شرکت ایتالیامُد گفت: دولت نگاه درستی به بازرگانی ندارد و با سیاستهای سختگیرانه ارزی و محدودیتهای وارداتی، عملاً ستون اصلی زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.
امیر دیانی، مدیرعامل شرکت ایتالیامُد و نماینده دهها برند اروپایی در حوزه مواد اولیه صنعت کیف و کفش، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت کفش ایران (فیمکس) در مجموعه شهر آفتاب، اظهار کرد: دولت نگاه درستی به بازرگانان ندارد و با سیاستهای سختگیرانه ارزی و محدودیتهای وارداتی، عملاً ستون اصلی زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.
وی همچنین از تاریخچه برند ایتالیامُد، نقش بازرگان در تأمین مواد اولیه و چالشهای جدی ثبت سفارش و تخصیص ارز سخن گفت.
۶۰ سال سابقه برند؛ ۱۷ سال مدیریت در ایران
دیانی درباره سابقه فعالیت این برند بیان کرد: این برند ایتالیامُد مربوط به حدود ۵۹ سال پیش است و سال دیگر ۶۰ ساله میشود. در ایران هم سالهاست که فعال است و حدود ۱۷ سال است که مدیریت ایتالیامُد در ایران در اختیار من است.
وی افزود: ما در حوزه مواد اولیه صنعت کیف و کفش فعالیت میکنیم و نمایندگی محصولات اروپایی را بر عهده داریم. بیش از ۱۵ تا ۱۶ شرکت اروپایی هستند که ما نماینده آنها در ایران هستیم. همانطور که ملاحظه فرمودید، هم ماشینآلات داریم و هم مواد اولیه، بهخصوص مواد اولیه سلولزی.
صنعت کفش ۱۲۰۰ قلم کالا دارد؛ با ۱۰۰ مدل داخلی نمیتوان جلوی واردات را بست
دیانی درباره تنوع محصولات ایتالیامُد متذکر شد: صنعت کفش حدود ۱۲۰۰ قلم کالا دارد؛ یک یا دو قلم نیست، که بتوان با چند قلم کار را پیش برد. تولیدکننده است که به سمت ما میآید، مصرفکننده نهایی دلیلی ندارد به ما مراجعه کند، ما تأمینکننده مواد اولیه تولیدکننده هستیم.
تنها دو تولیدکننده اصلی سلولز در دنیا وجود دارد
مدیرعامل ایتالیامُد در تشریح جایگاه مواد اولیه سلولزی در دنیا بیان کرد: در مورد سلولز، در دنیا دو شرکت اصلی و معروف وجود دارد که تولیدکننده هستند. اینطور نیست که ما بگوییم چرا در این زمینه خودکفاء نیستیم؛ واقعیت این است که اساساً ساختار تولید سلولز در دنیا محدود است. عملاً در اروپا یک شرکت اصلی وجود دارد که تولید میکند و بخش زیادی از دنیا را تأمین و ساپورت میکند و شناخته شده است.
وی ادامه داد: ما نماینده یکی از همین شرکتها هستیم و محصولاتش را تنها ما وارد میکنیم. چرا که برند و محصول شناختهشدهای است، تولیدکنندهها تمایل دارند از ما خرید کنند. این زنجیره به این صورت است که یک تولیدکننده بزرگ جهانی، سلولز را تولید میکند و ما بهعنوان نمایندهاش در ایران وظیفه تأمین بازار را بر عهده داریم.
دیانی با اشاره به نمونهای از تفاوت تولید داخل و خارج افزود: در مورد چرم مصنوعی هم همینطور است؛ مثلاً در چین حدود پنج هزار مدل چرم مصنوعی تولید میکند، در حالی که اینجا شاید صد مدل تولید شود. بعد هم میگویند ورودی را ببندید! این در حالی است که اگر تنوع و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نباشد، طبیعتاً واردات لازم است تا زنجیره تولید کامل شود و تولیدکننده بتواند با استانداردهای جهانی رقابت کند.
از محدودیت ارزی تا بیثباتی بازار
دیانی به مشکلات جدی بازرگانان در روند واردات اشاره کرد و گفت: چالشها کم نیستند؛ از ابتدای ثبت سفارش تا انتهای آن، مشکلات زیادند؛ اما بزرگترین چالش، تخصیص ارز و سهمیهبندیهای شدید و محدودیتهای فراوان برای بازرگانان است.
وی تصریح کرد: دولت دیدگاه مثبتی نسبت به بازرگان ندارد. شاید برای کارخانه تولیدی نگاه بهتری داشته باشیم و تولیدکننده را درصدی بهتر ببیند، ولی بازرگان را انگار «سم» میبیند؛ در حالی که واقعیت این است که بازرگان است که چرخ کار را میچرخاند. در کل دنیا این مدل که تولیدکننده خودش بازرگانی کند، اشتباه است. دنیا میآید بازرگان را مدیریت و نظارت میکند؛ یعنی کنترل میکند که آیا درست میفروشد، درصد سود و حاشیه سودش چقدر است و اینها را تنظیم میکند. تولید دلیلی ندارد خودش وارد این حوزه شود.
دیانی با اشاره به محدودیتهای ارزی گفت: با توجه به اینکه محدودیت سهمیه ارزی وجود دارد، حتماً باید ثبت سفارش انجام شود؛ بدون ثبت سفارش، واردات قاچاق محسوب میشود. همه این محدودیتها وجود دارد، اما درخواست ما این است که دولت نگاه ویژهای به بازرگانان داشته باشد؛ نگاه کارشناسانه، نه نگاه تنبیهی.
مدیرعامل ایتالیامُد تأکید کرد: سیاستگذاری باید به گونهای باشد که همه به سمت تولید بروند، نه اینکه از تولید فرار کنند. اگر قرار باشد بازرگان را اینگونه محدود کنند و هر روز او را در تخصیص ارز، ثبت سفارش و مقررات گرفتار کنند، هم بازرگانان آسیب میبیند، هم تولیدکنندگان و در نهایت کل زنجیره صنعت کیف و کفش ضربه میخورد.