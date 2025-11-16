آیا از نگرانیهای رانندگان نیسان و وانت خبر داریم؟
رانندگان نیسان و وانت دغدغهها و نگرانیهای مختلفی دارند که باعث میشود شرایط کاری آنها دشوار شود. این گروه از رانندگان که به آنها سبکسواران هم میگویند به حمل محمولههای تا دو تن به ویژه در مسافتهای کوتاه شهری و بین شهری کمک میکنند. رانندگان نیسان و وانت نقش مهمی هم در زنجیره تامین کالا بازی دارند و بدون حضور آنها تعداد زیادی از مراکز توزیع و فروش محصولات مختلف لنگ میمانند. اما متأسفانه این گروه از رانندگان با نگرانیهای زیادی مثل پیدا کردن بار روبهرو هستند که در این مطلب آنها را با نگاه دقیقتر بررسی میکنیم.
نداشتن بار
اصلیترین، بزرگترین و مهمترین خطری که معیشت رانندگان وانت و نیسان را تهدید میکنند «نداشتن بار» است. بار یا همان محموله، چیزی است که راننده آن را از یک نقطه مشخص به نقطه دیگری حمل میکند و بابت آن کرایه دریافت میکند اما وقتی که راننده وانت، بار نداشته باشد، درآمدی هم نخواهد داشت.
خودروهای حمل بار مثل ماشینهای سواری نیستند. راننده ماشین سواری اگر مسافر نداشته باشد میتواند با روشهای دیگری مثل استخدام شدن در یک شرکت و تبدیل شدن به راننده شخصی یا قرار گرفتن در نقش مأمور خرید نیز کسب درآمد کند. اما نیسان زامیاد، پراید وانت یا وانت آریسان صرفا برای حمل بار طراحی شدهاند و نمیتوان از آنها برای کاربردهای دیگر استفاده کرد.
اگر به صحبتهای رانندگان نیسان و وانت گوش دهیم، میبینیم که بعضی از آنها نتوانستهاند از طریق شرکتهای باربری سفارش حمل بار بگیرند و از طریق پایانههای اعلام بار نیز بار به آنها نرسیده است.
در کنار نداشتن بار، پیدا نکردن بار هم میتواند نتیجه مشابهی داشته باشد. وقتی که راننده نیسان با سالها تجربه رانندگی در پیدا کردن بار موفق نباشد، مجبور است برای روزهای متعددی بیکار بماند تا اینکه یک سرویس حمل بار به پست او بخورد.
نداشتن حق انتخاب در تعیین کرایه
سرویسهای اینترنتی درخواست وانت بار به راننده اجازه تعیین کرایه نمیدهند. همچنین امکان مذاکره بر سر کرایه حمل نیز وجود ندارد. این محدودیت در بیشتر اوقات منجر به یک نارضایتی بزرگ برای رانندگان وانت و نیسان میشود. این معضل در صورت طولانی بودن مسافت بین مبدأ و مقصد و حساسیت محموله قابل حمل میتواند شدیدتر هم باشد.
پایین بودن کرایه وانت و نیسان در سالهای گذشته مورد اعتراض رانندگان قرار داشته است و حتی گروهی از نیسان سواران در حرکتهای اعتراضی از حمل بار خودداری کردهاند تا به وضعیت کرایهها رسیدگی شود. اما این مسئله همچنان بدون راه حل باقی مانده است.
گروهی از رانندگان فکر میکنند با تعیین کرایه تن – کیلومتر به عنوان کف نرخ حمل بار این مشکل میتواند تا حدودی حل شود. از سوی دیگر تعیین کف و سقف برای نرخ گذاری حمل بار با وانت به نوعی در تضاد با بازار رقابتی است و در این صورت اگر هم برخی از شرکتهای باربری یا کارخانهها بخواهند نرخ بالاتری برای حمل بار پرداخت کنند، از این کار منصرف میشوند.
عدم ارتباط مستقیم راننده وانت و مشتری حمل بار
یکی دیگر از مشکلات بزرگ در بازار کار رانندگان وانت و نیسان عدم ارتباط مستقیم با صاحب کالا یا مشتری حمل بار است. افرادی هستند که به عنوان واسطهگر در بازار حمل و نقل جادهای فعالیت میکنند و زمانی که بار جدیدی اعلام میشود، این افراد زودتر خبردار شده و سپس جزییات درخواست حمل بار با نیسان و وانت را به اطلاع رانندگان میرسانند. آنها هزینهای را بابت وصل کردن راننده وانت به شرکت باربری یا صاحب کالا از راننده درخواست میکنند.
گاهی اوقات یک درخواست حمل بار به ویژه در مسیرهای بین شهری که میتواند کرایه مناسبی داشته باشد بین چندین واسطه دست به دست میشود تا به اطلاع راننده نهایی برسد. در این بین هر کدام از این واسطهها بخشی از مبلغ کرایه را به عنوان دستمزد خودشان طلب میکنند.
کاهش تولید کالاهای مختلف
کاهش تولید به علت مشکلات اقتصادی، تحریمها و ناترازیها یکی دیگر از مسائل آزاردهنده برای تمام فعالان صنعت حمل و نقل است و چون رانندگان وانت سهم کوچکتری از این صنعت دارند، اتفاقا بیشتر آنها را تحت فشار قرار میدهد. با کاهش نرخ تولید محصولات شیمیایی، منسوجات، لوازم گوناگون و ... رانندگان وانت باز هم بدون بار میمانند.
روی دیگر این سکه نیز محصولات فصلی هستند که در یک فصل خاص وجود دارند و در زمان دیگر خبری از آنها نیست. برای نمونه محصولات زراعی در این دستهبندی قرار دارند و راننده صرفا در صورتی میتواند فرصت حمل آنها را به دست بیاورد که در زمان برداشت محصول، نزدیک به نقطه بارگیری باشد و سایر شرایط حمل از جمله بارگیر مناسب را نیز داشته باشد.
توزیع غیر عادلانه و توزیع بومی بار
اگر شرکتهای حمل و نقل در یک شهر معین، درخواستهای اتوبار نیسان و وانت را صرفا به رانندگان بومی همان شهر بدهند یا مدیر لجستیک یک کارخانه بزرگ در هنگام بارگیری، شرایط دریافت بار را برای گروهی از رانندگان آسانتر کند، پدیدهای که اتفاق میافتد، نامش توزیع غیر عادلانه و توزیع بومی بار برای نیسان و وانت است.
این آسیب در سال گذشته باعث بروز درگیری شدیدی بین رانندگان ماشینهای باری شد و در چند مورد متأسفانه تعدادی از رانندگان به خاطر همین موضوع جانشان را از دست دادند. با توجه به تعداد بالای نیسان و وانت در کشور و رقابت شدید برای پیدا کردن بار، این اتفاق ناگوار ممکن است باز هم رخ دهد. بنابراین آفت توزیع غیر عادلانه بار یکی دیگر از مشکلاتی است که مستقیما روی کیفیت زندگی رانندگان ماشین سبک و سنگین اثر میگذارد.
کیفیت پایین خودرو
خودروی نیسان وانت زامیاد که نوع جدید آن با عنوان زامیاد اکستند نیز در اوایل سال جاری به بازار عرضه شد یکی از معمولیترین ماشینها برای حمل بار است! اگرچه خیلی از رانندگان نسبت به این کامیونِ کوچولو تعصب زیادی دارند اما این خودروی باری تقریبا هیچگونه امکان رفاهی برای راننده ندارد و همین موضوع سرعت خستگی و استهلاک راننده را افزایش میدهد.
سالانه تصادفهای زیادی بین نیسان و سایر خودروها در جادههای مختلف ثبت میشود که یکی از دلایل اصلی آن همین کیفیت پایین است. اگر محموله بیمه نباشد و به بار آسیب برسد، باز هم با کیفیت پایین این خودرو رانندگان نمیتوانند از حادثه جلوگیری کنند.
شغل دوم بعضیهاست
علیرغم کیفیت پایین نیسان و سایر وانتها، خیلیها با هدف کسب درآمد جانبی به عنوان شغل دوم وارد فضای باربری میشوند تا بتوانند بخشی از هزینههای زندگی را پوشش دهند. گروهی از این افراد تجربه کافی برای رانندگی با ماشین حمل بار را ندارند و همین باعث میشود تا سرویسهای حمل بار کمتری پیدا کنند.
اما حضور این حجم از نیسان و وانت یک اثر دیگر هم دارد و آن شکلگیری رقابت منفی برای گرفتن بار است. در این حالت کسی که به این کار به چشم شغل دوم نگاه میکند، کرایههای پایینتر را نیز قبول میکند و در بلندمدت باعث میشود تا نرخ کرایههای باربری نیسان و وانت کمتر شود. به علاوه زیاد بودن تعداد وانت در کشور بیشتر از کالایی که برای حمل شدن وجود دارد باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نیز میشود که خودش آسیبهای جدیدی را ایجاد میکند.
در مجموع اگرچه رانندگان نیسان و وانت نقش بسیار مهمی در زنجیره تامین کالا به ویژه در مسیرهای شهری دارند، اما مشکلاتی هم در فضای کاری آنها وجود که در این متن مورد اشاره قرار گرفت.