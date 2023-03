با توجه به روند افزایش نرخ ارز و قیمت گوشی موبایل، خرید گوشی اقتصادی با استقبال فراوانی مواجه شده است. یکی از بهترین برندهایی که دستگاه‌های اقتصادی تولید می‌کند، شیائومی نام دارد. در ادامه قصد داریم به معرفی بهترین گوشی های اقتصادی شیائومی بپردازیم. شرکت‌های تولید کننده گوشی موبایل سعی می‌کنند مجموعه کاملی از امکانات را در محصولات خود در قالب گوشی با قیمت مناسب به دست خریداران برساند تا این دستگاه‌ها توانایی پاسخگویی به اکثر نیازهای کاربران را داشته باشد. تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

گوشی اقتصادی شیائومی از کجا بخرم؟

شما می‌توانید برای خرید و مشاهده قیمت گوشی اقتصادی شیائومی به سایت کالاتیک مراجعه کنید. کالاتیک یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین فروشگاه‌ اینترنتی کالای دیجیتال است. فروشگاه کالاتیک سعی می‌کند تا خریداران محصولات مورد نظر خود را اعم از گوشی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، لپ تاپ و لوازم جانبی را با بهترین قیمت بازار خریداری کنند.

نکات قابل توجه قبل از خرید گوشی اقتصادی شیائومی

اکثر گوشی های اقتصادی امکانات مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ اما قبل از خرید گوشی شیائومی باید نکاتی در نظر بگیرید که در ادامه به آن می‌پردازیم.

صفحه نمایش

شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه برای صرفه جویی و کاهش هزینه تولید گوشی های موبایل خود از صفحه نمایش‌هایی عمدتا LCD استفاده می‌کنند. پنل‌های LCD توانایی بسیار خوبی در نمایش رنگ‌های سفید دارند و از دقت رنگ بالایی نیز برخوردارند. پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید گوشی اقتصادی، دستگاهی را انتخاب کنید که ابعاد بزرگی دارد تا هنگام تماشای فیلم و سریال و کارهای روزمره با مشکل مواجه نشوید.

نرم افزار

گوشی های شیائومی از رابط کاربری MIUI بهره می‌برند؛ البته در نظر داشته باشید که برخی از محصولات اقتصادی این شرکت برای ارائه تجربه روان‌تر و سبک‌تر به نسخه Android Go مجهز می‌شوند. Android Go Edition برای افرادی مناسب است که دنبال تجربه‌ای ساده از اندروید هستند و قابلیت‌های شخصی‌سازی برایشان اهمیت ندارد.

سخت افزار

با توجه به قیمت گوشی اقتصادی شیائومی نباید انتظار عملکردی در سطح دستگاه‌های پرچمداران یا گیمینگ داشته باشید؛ در گوشی های اقتصادی از تراشه دو شرکت مطرح مدیاتک و اسنپدراگون استفاده می‌شود که توانایی خوبی در اجرای برنامه‌ها و کارهای روزمره دارند.

باتری و شارژر

گوشی هایی که در بازه قیمتی مقرون به صرفه قرار می‌گیرند به باتری‌هایی بزرگ مجهز می‌شوند تا کاربران مشکلی بابت استفاده‌های روزمره خود نداشته باشند. به منظور کاهش قیمت محصول تولید شده در برخی از محصولات شاهد استفاده از درگاه شارژ micro USB هستیم که ممکن است برای برخی از کاربران نکته منفی محسوب شوند. اگر شما از جزو کاربرانی هستید که قصد استفاده‌های طولانی و مداوم دارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید گوشی به ظرفیت باتری و سرعت شارژ آن توجه کنید.

بهترین گوشی اقتصادی شیائومی

شرکت شیائومی به تازگی یکی از بهترین گوشی های اقتصادی را به سبد محصولات خود اضافه کرده است. گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 Plus را می‌توانیم بهترین محصول اقتصادی این شرکت بدانیم. ردمی +A1 طراحی زیبا و چشم نوازی دارد و متریال استفاده شده در این گوشی از جنس پلاستیک است تا دوام و ماندگاری دستگاه افزایش پیدا کند. گوشی شیائومی ردمی +A1 به تراشه مدیاتک Helio A22 مجهز شده و وظیفه پردازش‌های گرافیکی نیز برعهده پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 است. این تراشه برای استفاده‌های روزمره مانند چک کردن شبکه‌های اجتماعی، تماشای فیلم و انجام دادن بازی‌های سبک کاملا مناسب خواهد بود. همچنین نرم افزار این گوشی به‌روز و از اندروید 12 نسخه Go edition است تا کاربران برای نصب برنامه‌های خود با مشکلی مواجه نشوند.Xiaomi Redmi A1 Plus به دو دوربین مجهز شده است که شامل دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی با لنز واید و دوربین ۰.۸ مگاپیکسلی تشخیص عمق می‌شود. همچنین این گوشی از باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که و توسط آداپتور ۱۰ واتی شارژ می‌شود. اگر قصد خرید گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 Plus با حافظه 32/2 گیگابایتی را دارید، می‌توانید به فروشگاه اینترنتی کالاتیک مراجعه کنید.

بهترین گوشی اقتصادی شیائومی از نظر باتری

شیائومی Poco C40 برای افرادی مناسب است که دنبال گوشی با ظرفیت بالا هستند. این گوشی صفحه نمایشی 6.71 اینچی با وضوح +HD از نوع IPS LCD دارد. همچنین وظیفه محافظت از این صفحه نمایش را محافظ گوریلا گلس بر عهده دارد.

پوکو C40 به تراشه 11 نانومتری JLQ JR510 مجهز شده است تا این گوشی برای اجرای کردن برنامه‌های کاربران مشکلی نداشته باشد. همچنین این گوشی حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی برخوردار است که نکته‌ای مثبت برای دستگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین نکته مثبت این گوشی باتری بزرگ آن است. شیائومی پوکو C40 به باتری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده است و توسط شارژری ۱۸ واتی شارژ می‌شود که دستگاه را می‌تواند صرف مدت زمان کوتاه‌تری شارژ کند.

بهترین گوشی شیائومی از نظر صفحه نمایش

بهترین گوشی میان رده شیائومی را می‌توان پوکو M5s دانست. این گوشی صفحه نمایشی 6.43 اینچی از نوع AMOLED دارد. این صفحه نمایش از وضوحی +Full HD دارد و می‌تواند تا ۱۶ میلیون رنگ را نمایش دهد. همچنین توسط گوریلا گلس ۳ محافظت و تا ۱۱۰۰ نیت می‌تواند روشن شود. Poco M5s ماژول دوربین چهارگانه دارد که شامل دوربین ۶۴ مگاپیکسلی عریض، دوربین ۸ مگاپیکسلی اولتراواید، دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق می‌شود. شیائومی برای گوشی اقتصادی خود تراشه مدیاتک Helio G95 در نظر گرفته و پردازنده گرافیکی آن نیز که Mali-G76 MC4 است. این تراشه قدرت پردازشی بسیار مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و می‌تواند بازی‌های سنگین را با تنظیمات متوسط اجرا کند. شما می‌توانید برای خرید گوشی موبایل شیائومی پوکو M5s با ظرفیت ۱۲۸/۶ گیگابایتی به فروشگاه اینترنتی کالاتیک مراجعه کنید

بهترین گوشی اقتصادی شیائومی از نظر سخت افزار

یکی از بهترین گوشی اقتصادی شیائومی که از سخت افزاری مناسب بهره می‌برد و جزو محصولات ارزشمند بازار به‌شمار می‌آید Xiaomi Redmi Note 11s نام دارد.

نوت ۱۱ اس شیائومی طراحی زیبا و چشم نوازی بهره می‌برد و این گوشی از ساختار ساندویچی پیروی می‌کند. صفحه نمایش به‌کار رفته در نوت ۱۱ اس از ابعادی 6.43 اینچی با وضوح +Full HD است. این صفحه نمایش توسط گوریلا گلس محافظت می‌شود و در برابر ضربه و خط و خش مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد. از دیگر نکات مثبت این صفحه نمایش می‌توان به نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی اشاره کرد که تجربه روان و پویایی را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. اندروید 11 و MIUI 13 در این گوشی استفاده شده است که بعد از راه اندازی می‌توانید اندروید ۱۲ و MIUI 14 را دریافت کنید. نوت ۱۱ اس در حافظه‌های متنوعی به فروش می‌رسد که می‌توانید برای خرید گوشی موبایل Xiaomi Redmi Note 11s با حافظه 128/8 گیگابایت به فروشگاه اینترنتی کالاتیک مراجعه کنید. Redmi Note 11s دوربین چهارگانه دارد که شامل دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با لنز عریض، دوربین ۸ مگاپیکسلی با لنز اولتراواید، دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی ماکرو و تشخیص می‌شود. دوربین سلفی نیز وضوحی 16 مگاپیکسلی دارد که توانایی بسیار خوبی در ثبت عکس‌های با کیفیت از خود نشان می‌دهد.

گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت ۱۱ اس از باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیرو می‌گیرد. همچنین از شارژ سریع ۳۳ واتی پشتیبانی می‌کند که دستگاه را در ۵۸ دقیقه کاملا شارژ می‌کند.

