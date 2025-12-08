پاسخ استاندارد به انتقادات درباره معطلی کالا: رویهها اصلاح شده است
سازمان ملی استاندارد ایران در واکنش به انتقادهای مطرحشده درباره معطلی کالاها در گمرک، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که فرآیندهای ارزیابی انطباق و کنترل کیفیت در سال جاری با رویکرد ریسکمحور بازنگری شده و همین اصلاحات موجب کاهش محسوس زمان ارزیابی کالاها و تسهیل در روند ترخیص شده است.
به گزارش ایلنا: سازمان ملی استاندارد ایران در پی انتشار گزارشی با عنوان«دیوار بلند اختلاف میان استاندارد و تجارت/ چرا کالاها در گمرک معطل میمانند؟»، با ارسال جوابیهای ضمن تأکید بر نقش این سازمان در صیانت از سلامت و ایمنی مردم، توضیحاتی درباره فرآیندهای ارزیابی انطباق و اقدامات انجامشده در راستای تسهیل تجارت ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است که سازمان ملی استاندارد ایران با درک شرایط حساس کشور و آثار تحریمها، خود را همراه و همگام با مجموعه اجرایی دولت چهاردهم میداند و در راستای اجرای سیاستهای دولت، سلامت، ایمنی، بهداشت و امنیت اقتصادی مردم را در اولویت قرار داده است.
سازمان اعلام کرده است: کنترل کیفیت کالاهای وارداتی براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر قوانین مرتبط انجام میشود.
