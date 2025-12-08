به گزارش ایلنا: نسرین اوجاقی در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت لوازم خانگی، شرایط فعلی را روزهای سخت برای این بخش توصیف کرد و افزود: مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان چینی، بلور و کریستال را موضوع تخصیص ارز و صف‌های طولانی برای دریافت آن است.

وی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی، این مسئله را حیاتی دانست و تأکید کرد : افزایش هزینه‌های تولید نتیجه مستقیم این وضعیت است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه با انتقاد از قانون کوله‌بری و ملوانی و آیین‌نامه اجرایی آن، گفت : اجرای این قانون به زیان تولیدکنندگان است و می‌تواند فعالان تولید را به سمت فعالیت‌های بازرگانی سوق دهد، روندی که ممکن است موجب افزایش بیکاری شود.

اوجاقی همچنین با اشاره به نیاز ارزی سالانه ۷ میلیارد دلاری کشور در حوزه لوازم خانگی افزود: با تلاش تولیدکنندگان، امروز ارزبری این بخش به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته، اما اجرای قانون کوله‌بری می‌تواند این تعادل را برهم بزند.

در بخش دیگری از این نشست، تولیدکنندگان حاضـر دغدغه‌های خود را درباره تخصیص ارز، تعهدات ارزی، ناترازی انرژی، کمبود نیروی انسانی متخصص و سخت‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردند.

پورعلی، معاون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نیز در این جلسه با اشاره به مسائل مطرح‌شده گفت: ۳۱ کارگروه استانی به ریاست استانداران تشکیل شده و تصمیمات آنها لازم‌الاجراست.

وی افزود: درخواست‌های مرتبط با ارز از سوی انجمن باید به ستاد تسهیل ارجاع شود تا در کارگروه اختصاصی بررسی و حل‌وفصل شود. وی همچنین به توافقات سفر اخیر وزیر صنعت به افغانستان اشاره کرد و گفت: در ازای واردات مواد معدنی از افغانستان، صادرات لوازم خانگی به این کشور انجام خواهد شد.

در پایان، اقاپور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر باز بودن باب گفت‌وگو در دولت چهاردهم، از تاب‌آوری صنعت لوازم خانگی در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد.

وی گفت: مسائل مطرح‌شده از مسیر مجلس برای تبدیل به قانون پیگیری می‌شود و موارد مربوط به تغییر دستورالعمل‌ها نیز در دولت در حال بررسی است.

اقاپور با اشاره به اهمیت نیروی انسانی ماهر در این صنعت توضیح داد: ۱۲ مرکز آموزشی در مجاورت کارخانه‌ها ایجاد کرده‌ایم و متناسب با نیاز تولیدکنندگان نیروی انسانی تربیت می‌کنیم. با نیازسنجی انجمن، آمادگی داریم سیزدهمین مرکز را نیز در حوزه لوازم خانگی راه‌اندازی کنیم.

