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باید پساب جایگزین آب‌ زیرزمینی در آبیاری فضای سبز شود

باید پساب جایگزین آب‌ زیرزمینی در آبیاری فضای سبز شود
کد خبر : 1824254
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مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با ارائه گزارشی از اقدامات این شرکت در حوزه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و همچنین تخصیص پساب، بر توسعه تصفیه‌خانه‌های محلی و استفاده از پساب در همان محل تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، احمد سلامت، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با تشریح اقدامات این شرکت در حوزه احداث و توسعه تصفیه خانه های فاضلاب و تولید پساب، اظهار کرد: این شرکت در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در زمینه تولید، تصفیه و تخصیص پساب انجام داده و توسعه یا ارتقای تصفیه‌خانه‌های محلی نیز یکی از برنامه های مهم این شرکت است.

وی با اشاره به رویکرد ارتقای تصفیه‌خانه‌های محلی افزود: تلاش ما این است که ظرفیت و کیفیت عملکرد این تصفیه‌خانه‌ها ارتقا پیدا کند تا پساب تولیدشده پس از تصفیه، در همان محدوده‌ای که فاضلاب جمع‌آوری و تصفیه می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع آب و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز تهران گفت: شهر تهران برای توسعه و تداوم حیات شهری، علاوه بر زیرساخت‌ها و تأسیسات، به فضای سبز نیز نیاز دارد و تأمین آب مورد نیاز این بخش باید با رویکردی پایدار و مبتنی بر منابع غیرمتعارف انجام شود.

سلامت همچنین از همکاری و هم‌افزایی شکل‌گرفته میان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت فاضلاب تهران، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه امروز هماهنگی و هم‌افزایی بسیار خوبی میان این مجموعه‌ها شکل گرفته است و نتیجه این همکاری چیزی جز منفعت مردم نیست؛ شیرینی و حلاوت این اقدامات را در نهایت مردم شهر تهران احساس خواهند کرد.

وی ادامه داد: شرکت فاضلاب تهران آمادگی دارد با تمام توان و ظرفیت خود در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تحقق یک هدف مشترک، یعنی توسعه پایدار شهر تهران و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، همکاری کند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در ادامه با اشاره به آمادگی این شرکت برای تأمین پساب مورد نیاز شهرداری‌ها تاکید کرد: در حال حاضر این شرکت آمادگی کامل دارد تا پساب مورد نیاز شهرداری‌ها را در اختیار آنها قرار دهد و با تکمیل تأسیسات انتقال پساب فضای سبز توسط شهرداری در آینده ای نزدیک، زمینه استفاده گسترده‌تر از پساب به جای آب‌های زیرزمینی فراهم خواهد شد.

 

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