به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با تشریح آخرین وضعیت تولید و مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: «به دلیل بروز نقص فنی در فرآیند سوخت‌رسانی بخشی از واحد‌های نیروگاهی در منطقه جنوب و جنوب شرق، فرآیند جایگزینی و تغییر نوع سوخت در این واحد‌ها بیش از بازه زمانی پیش‌بینی شده به طول انجامیده است.»

وی با تأکید بر لزوم پایداری شبکه در بلندمدت افزود: «با توجه به ضرورت حفظ و مدیریت منابع آب نیروگاه‌های برقابی برای بهره‌برداری بهینه در ماه‌های آتی، ناچار به مدیریت دقیق منابع فعلی هستیم. از این رو، برای جلوگیری از بروز هرگونه ناپایداری گسترده در شبکه سراسری، محدودیت‌های مقطعی و ساعتی برای برخی مشترکان طی دو روز آینده اعمال خواهد شد.»

معاون وزیر نیرو با درخواست از عموم شهروندان و صنایع برای همکاری در طرح‌های مدیریت مصرف، خاطرنشان کرد: «تیم‌های عملیاتی و فنی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع نقص سیستم‌های سوخت‌رسانی هستند و به محض بازگشت این واحد‌ها به مدار تولید و پایداری ذخایر، شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.»

رجبی مشهدی در پایان یادآور شد که جزئیات محدودیت‌های احتمالی از طریق اپلیکیشن «برق من» و سامانه‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌های توزیع برق استانی به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

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