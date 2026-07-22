به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همراه اول با شعار «در مسیر حسین هیچ‌کس تنها نیست» خدمات ارتباطی ویژه خود را از امروز ۳۱ تیر تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در اختیار زائران عتبات عالیات قرار می‌دهد.

در بخش ارتباطی، بسته های متنوع رومینگ برای زائران طراحی شده است. «بسته ویژه هفت‌روزه شامل ۲ گیگابایت اینترنت، ۲۰ دقیقه مکالمه و ۲۰ پیامک هفت روزه با قیمت ۶۵۰ هزار تومان» و بسته‌های دیگر نیز شامل «یک گیگابایت اینترنت هفت‌روزه با قیمت ۳۰۰ هزار تومان»، «۵ گیگابایت اینترنت ۱۴ روزه با قیمت ۸۰۰ هزار تومان» و همچنین «مکالمه ۳۰ دقیقه‌ای هفت‌روزه همراه با ۳۰ پیامک با قیمت ۵۰۰ هزار تومان» برای زائران در نظر گرفته شده است.

خرید بسته‌های ویژه رومینگ از طریق اپلیکیشن «همراه من»، شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۱ ستاره ۴۰ مربع» یا «فروشگاه آنلاین همراه اول» به آدرس shop.mci.ir امکانپذیر است.

استفاده از این بسته‌های رومینگ، علاوه بر کاهش هزینه‌های ارتباطی، امکان دسترسی زائران به اپلیکیشن‌های بانکی و پیام‌رسان‌های ایرانی در خاک عراق را فراهم می‌کند.

همچنین با خرید هر یک از بسته های رومینگ، بیمه رایگان شکستگی گوشی تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای مشترکان فعال می‌شود.

گفتنی است اپراتور اول تلفن همراه کشور مجموعه کاملی از تمامی خدمات دیجیتال مورد نیاز زائران اربعین را نیز تدارک دیده است که به‌زودی در اپلیکیشن «همراه من» رونمایی خواهد شد.

همراه اول همچنین حضور میدانی خود را در مرزهای اصلی کشور از جمله تمرچین، باشماق، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه ادامه می‌دهد. ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در پلیس‌راه سنندج و ترمینال سلام نیز برای راهنمایی و پشتیبانی حضوری زائران فعال خواهند بود.

انتهای پیام/