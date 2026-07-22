پیشنهاد ویژه رومینگ ایرانسل برای اربعین ۱۴۰۵
ایرانسل، با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی زائران اربعین به خدمات ارتباطی در کشور عراق، بستههای رومینگ ویژهای را با تعرفههای تخفیفی و هدیه رایگان ۱۰ برابری، ارائه داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تسهیل در ارتباطات زائران اربعین حسینی، بستهها و تعرفه رومینگ ویژهای شامل بسته اینترنت و بسته ترکیبی مکالمه، پیامک و اینترنت را از طریق اپراتورهای Zain و Asiacell در کشور عراق، در نظر گرفته است که با خرید هر یک از آنها، یک بسته رایگان معادل ۱۰ برابر حجم بسته خریداری شده، برای استفاده در داخل کشور، ارائه میشود.
بستههای رومینگ اربعین ایرانسل، تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، قابل فعالسازی هستند و مشترکان میتوانند بدون نیاز به خرید سیمکارت عراقی و تغییر شماره، از این خدمات مقرونبهصرفه، در سفر اربعین بهرهمند شوند.
این بستهها، در مقایسه با تعرفه اپراتورهای عراقی، هزینه کمتری برای اینترنت، تماس و پیامک دارند و امکان دسترسی آسان به خدمات اداری، ارتباطی و بانکی ایران، انجام تراکنشها، کارت به کارت و دریافت پیامکهای بانکی را فراهم میکنند.
تخفیفهای ویژه در بستههای رومینگ اربعین
در این طرح، چهار بسته هفت روزه و دو بسته ۱۴ روزه، به صورت بسته اینترنت و ترکیبی مکالمه، پیامک و اینترنت، در دسترس زائران قرار گرفته است. بستههای اینترنت و ترکیبی رومینگ ویژه ایام اربعین، از طریق سوپراپلیکیشن « ایرانسلمن»، صفحه رومینگ وبسایت ایرانسل و کد دستوری #۴*۱۱۱۱*، قابل فعالسازی است.
بسته رایگان ۱۰ برابری با خرید بستههای رومینگ اربعین
با خرید هر یک از بستههای رومینگ اربعین ایرانسل، یک بسته رایگان معادل ۱۰ برابر حجم بسته رومینگ خریداری شده، با اعتبار هفت روز برای استفاده در داخل کشور، ارائه میشود که در جدول زیر، جزئیات آنها آورده شده است. این بستهها تا ۳۰ روز پس از خرید بسته رومینگ، از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» و در بخش «پیشنهادها»، قابل فعالسازی هستند. حجم اینترنت رایگان، ویژه استفاده از ساعت ۲ تا ۷ بامداد است، اما استفاده از حجم مکالمه و پیامک درون شبکه، در هر ساعتی از شبانهروز امکانپذیر است.
استفاده از ۲۰درصد تخفیف بیشتر
مشترکان ایرانسل، در صورت ثبتنام در « سامانه مدیریت اربعین حسینی (سماح)»، میتوانند دو مورد از بستههای اربعینی ایرانسل را با ۲۰درصد تخفیف بیشتر، خریداری کنند. امکان استفاده همزمان از هر دو طرح «تخفیف ۲۰درصدی» و «هدیه ۱۰ برابری» وجود ندارد.
برای استفاده از این تخفیف، مشترکان ایرانسل، پس از ثبتنام در سامانه سماح، میتوانند به صفحه اربعین در سایت ایرانسل مراجعه کنند.
همچنین، استفاده از تخفیف ۲۰درصدی روی هر کدام از این دو بسته، فقط یک بار امکانپذیر است.
تعرفه خدمات رومینگ بدون فعالسازی بسته
ایرانسل همچنین، تعرفههای خدمات رومینگ (بدون فعالسازی بسته) را برای مشترکانی که در سفر به عراق مایل به استفاده از مکالمه، پیامک یا اینترنت بدون خرید بسته هستند، اعلام کرد. بر این اساس، هزینه هر دقیقه تماس با شمارههای عراقی یا ایرانی و دریافت تماس در عراق، ۶۰هزار تومان و هر پیامک ارسالی ۸۰۰۰ تومان، محاسبه میشود. دریافت پیامکهایی مانند پیامک بانکی، برای مشترکان ایرانسل در عراق رایگان است و مصرف اینترنت آزاد، با نرخ ۱۲۰۰ تومان، به ازای هر مگابایت محاسبه میشود.
سرویس میزبان تماس
اگر مشترک در کشور عراق، اعتبار کافی برای دریافت تماس نداشته باشد، تماسگیرنده در ایران که از سیمکارت ایرانسل استفاده میکند، میتواند هزینه تماس رومینگ را بپردازد.
برای استفاده از سرویس میزبان تماس، تماسگیرنده باید علاوه بر پرداخت هزینه تماس خود، هزینه فرد دریافتکننده تماس (فردی که در کشور عراق حضور دارد)، به مبلغ ۶۰هزار تومان در هر دقیقه را پرداخت کند.
فعالسازی خدمات رومینگ
برای استفاده از خدمات رومینگ، این سرویس باید پیش از خروج از کشور فعال شود. مشترکان ایرانسل میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۱*۱۱۱۱* یا از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، این سرویس را فعال کنند.
برای این منظور، کافی است در سوپراپلیکیشن ایرانسلمن به بخش «حساب من» مراجعه کرده و از قسمت «پروفایل»، وارد بخش «رومینگ» شده و سرویس رومینگ را فعال کنند. با خرید بستههای رومینگ پیش از خروج از کشور، سرویس رومینگ سیمکارت بهصورت خودکار فعال میشود.
علاقه مندان به تهیه بستههای رومینگ اربعین ایرانسل، برای مشاهده راهنمای کامل فعالسازی و تنظیمات رومینگ، عیبیابی، مزایا، کاهش هزینههای رومینگ و پرسشهای متداول قبل، در طول و بعد از سفر، میتوانند به بخش « هر آنچه باید در مورد رومینگ بدانید»، در صفحه رومینگ ایرانسل مراجعه کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین، امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.