علی ابدالی:
روند رکوردشکنی بانک سینا در سال ۱۴۰۵ ادامه دارد/ منابع بانک از ۳۰۰ همت عبور میکند
مدیرعامل بانک سینا با تأکید بر تداوم روند رشد این بانک در سال جاری، گفت: بانک سینا در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز عملکردی فراتر از سالهای گذشته داشته و پیشبینی میشود تا پایان سال منابع بانک از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ابدالی در نشست خبری این بانک که امروز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ پس از مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا برگزار شد اظهار کرد: همانگونه که طی دو سال گذشته در حوزه منابع، مصارف و سودآوری رکوردهای جدیدی ثبت شد، امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت و در تمامی شاخصهای عملکردی به اهداف پیشبینیشده دست خواهیم یافت.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری منابع بانک از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و تا پایان سال بهراحتی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت.
به گفته وی، رشد منابع به افزایش مصارف و سودآوری نیز منجر خواهد شد و بودجه سال جاری بر مبنای اهدافی چالشی تدوین شده است.
جنگ تأثیر جدی بر عملکرد بانک نداشت
مدیرعامل بانک سینا درباره تأثیر جنگ اخیر بر عملکرد بانک گفت: بخشی از افزایش هزینهها ناشی از شرایط جنگی و مشکلات برخی بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بوده، اما سیاست بانک، حمایت از مشتریان و کمک به بازسازی فعالیت واحدهای تولیدی است تا بتوانند به چرخه اقتصادی بازگردند.
ابدالی با اشاره به رشد درآمدهای کارمزدی بانک افزود: برنامه توسعه درآمدهای کارمزدی نیز همانند سال گذشته دنبال خواهد شد و پیشبینی میکنیم روند سودآوری بانک در سال جاری نیز استمرار داشته باشد.
اصلاح نرخ سود باید توسط بانک مرکزی انجام شود
وی درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخهای سود باید به نرخهای تعادلی اقتصاد نزدیک شوند و این موضوع نیازمند تصمیمگیری سیاستگذار پولی است.
مدیرعامل بانک سینا افزود: تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است، اما ضروری است میان نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات و سایر بازارهای مالی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
بانک سینا وارد رقابت ناسالم نرخ سود نمیشود
ابدالی با بیان اینکه برخی بانکها برای جذب منابع نرخهای بالاتری پیشنهاد میکنند، گفت: بانک سینا در دو سال گذشته بدون ورود به رقابت ناسالم در نرخ سود توانسته رکوردهای قابل توجهی در جذب منابع ثبت کند.
وی ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال حدود ۳۰ درصد رشد منابع داشتهایم، بدون آنکه نرخ سود سپردهها را افزایش دهیم. تمرکز ما بر جذب منابع ارزانقیمت، ارائه خدمات مناسب و ایجاد انگیزه برای کارکنان بوده و همین موضوع باعث شده رشد منابع بانک ادامه پیدا کند.
بانکداری اجتماعی در اولویت است
مدیرعامل بانک سینا در پاسخ به پرسشی از سوی خبرنگار ایلنا مبنی بر اعطای تسهیلات حمایتی به اقشار کم درآمد با اشاره به مأموریتهای اجتماعی این بانک اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه از طریق بنیاد علوی پرداخت شده که در تاریخ بانک سینا بیسابقه بوده است.
وی افزود: حتی در ایام جنگ نیز با اتکا به زیرساختهای بانکداری دیجیتال، پرداخت تسهیلات متوقف نشد و خدمات بانکی به متقاضیان ادامه یافت.
افزایش سرمایه و حمایت از تولید
ابدالی از نهایی شدن مجوزهای افزایش سرمایه خبر داد و گفت: مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس اخذ شده و سرمایه بانک تا پایان امسال به ۲۷.۵ همت افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای اعتباری بانک خاطرنشان کرد: اولویت امسال بانک، بازسازی واحدهای آسیبدیده و سپس توسعه فعالیتهای اقتصادی است. همچنین حمایت از شرکتهای دانشبنیان از طریق تفاهمنامه با صندوقهای پژوهش و نوآوری و منابع صندوق توسعه ملی ادامه خواهد داشت.
رتبه چهارم شبکه بانکی و آمادگی در حوزه فناوری
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه این بانک در آخرین ارزیابی بانک مرکزی رتبه چهارم را در میان ۲۸ بانک کشور کسب کرده است، گفت: قیمت تمامشده پول در بانک حدود ۲۹.۷ درصد است و کیفیت داراییها و نسبت پایین مطالبات غیرجاری از مهمترین شاخصهای سلامت بانک به شمار میرود.
وی درباره احتمال اختلال در خدمات بانکی نیز اظهار کرد: برای شرایط بحرانی و جنگی سناریوهای لازم طراحی شده و تیمهای فناوری اطلاعات و امنیت بانک بهصورت شبانهروزی فعال هستند تا از بروز اختلال در خدمات جلوگیری شود. همچنین توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری از مهمترین برنامههای بانک در سال جاری خواهد بود.