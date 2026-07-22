مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا برگزار شد

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از سهامداران، مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و نمایندگان قانونی برگزار شد. در این نشست، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارائه و بررسی شد.

در این مجمع، سهامداران ضمن استماع گزارش‌های هیئت‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه از جمله تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد قانونی تصمیم‌گیری کردند.

همچنین مدیران بانک سینا گزارشی از عملکرد سال گذشته و مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبردهای بانک در حوزه توسعه خدمات، بهبود شاخص‌های مالی، توسعه بانکداری دیجیتال و تداوم روند رشد عملیاتی ارائه کردند و به پرسش‌های سهامداران پاسخ دادند. مصوبات این مجمع نیز در پایان نشست به تصویب سهامداران رسید.

مدیرعامل بانک سینا: منابع بانک در کمتر از دو سال سه برابر شد/ افزایش سرمایه به ۲۷.۵ همت در دستور کار است

علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴، گفت: بانک سینا در دو سال گذشته چهار راهبرد اصلی شامل افزایش مقیاس ترازنامه، توسعه بانکداری اجتماعی، توسعه بانکداری دیجیتال و ارتقای ارزش سهامداران را دنبال کرده و دستاوردهای مالی و عملیاتی بانک نیز حاصل اجرای همین برنامه‌هاست.

وی با اشاره به رشد قابل توجه منابع بانک اظهار کرد: منابع بانک سینا در کمتر از دو سال و نیم از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از سه‌برابری است. به گفته ابدالی، سهم بازار بانک نیز از کمتر از یک درصد به حدود ۱.۳ درصد افزایش یافته و بانک سینا از جایگاه یکی از بانک‌های انتهایی جدول بانک‌های خصوصی به هفتمین بانک خصوصی کشور از نظر منابع رسیده است.

مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه سرمایه بانک در پایان سال ۱۴۰۴ از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، افزود: برنامه افزایش سرمایه تا ۲۷.۵ همت نیز در سال جاری در دستور کار قرار دارد که با تحقق آن، جایگاه بانک از نظر سرمایه در میان بانک‌های خصوصی ارتقا خواهد یافت.

ابدالی با اشاره به رشد تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: حجم تسهیلات پرداختی بانک به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع تسهیلات و تعهدات بانک به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تأکید کرد بانک سینا علاوه بر رعایت نسبت‌های تعیین‌شده بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات، در مناطق محروم نیز بیش از منابع جذب‌شده، تسهیلات پرداخت کرده و تلاش کرده است عدالت در توزیع منابع را محقق کند.

وی همچنین از رشد سودآوری بانک خبر داد و گفت: سود خالص بانک در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴.۲ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۷ درصد درآمدهای بانک از محل فعالیت‌های عملیاتی حاصل شده است. به گفته مدیرعامل بانک سینا، تمامی شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز در سال گذشته سودآور بوده‌اند و عملکرد ارزی بانک نیز با گردش بیش از ۱.۷ میلیارد یورو، درآمد قابل توجهی برای بانک ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک سینا در ادامه با اشاره به نسبت ۳.۲ درصدی مطالبات غیرجاری بانک که به‌مراتب پایین‌تر از میانگین شبکه بانکی است، اظهار کرد: بانک سینا در دو سال متوالی بر اساس مدل «کملز» بانک مرکزی در جمع پنج بانک برتر کشور قرار گرفته و در سال ۱۴۰۴ رتبه چهارم را کسب کرده است. وی این موفقیت را نتیجه رعایت کامل مقررات بانک مرکزی، برنامه‌ریزی منسجم، انضباط مالی و تلاش کارکنان بانک دانست و ابراز امیدواری کرد روند رشد و توسعه بانک در سال جاری نیز ادامه یابد.

صورت‌های مالی و افزایش سرمایه بانک سینا به تصویب مجمع رسید

در پایان مجمع، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و همچنین افزایش سرمایه بانک با رأی اکثریت سهامداران به تصویب رسید. همچنین مقرر شد به ازای هر سهم، مبلغ ۱۲۵ ریال سود نقدی تقسیم شود که در مجموع حدود ۹۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میان سهامداران توزیع خواهد شد.

همچنین، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل بانک برای سال مالی آینده انتخاب شد و حق‌الزحمه آن نیز مطابق ضوابط قانونی به تصویب مجمع رسید.

در ادامه، روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های قانونی انتخاب شدند. همچنین پاداش اعضای هیئت‌مدیره برای پنج عضو، در مجموع یک میلیارد تومان و اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بانک به تصویب سهامداران رسید. سایر بندهای دستور جلسه نیز با رأی اکثریت حاضران در مجمع به تصویب رسید.

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