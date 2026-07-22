به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مجمع روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری با حضور افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و به ریاست مهدی اقبالی راد نائب‌رییس هیئت‌مدیره، نظارت

علیرضا خاتون‌زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روح‌الله سلحشوری نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت، آتوسا محمددینی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، سجادی نماینده سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک، سید مجتبی صالحی معاونت مالی و اقتصادی و دبیر جلسه احمد کارگر مطلق معاونت حقوقی و وصول مطالبات برگزار شد.

پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران مورد تائید اکثریت سهامداران قرار گرفت.

​براساس تصمیمات اتخاذشده در مجمع، سازمان حسابرسی به مدت یک سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و روزنامه‌های «ایران» و «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک صادرات ایران تعیین شدند.

​

انتهای پیام/