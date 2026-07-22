نشان تعهد به مسئولیت اجتماعی سازمانی به ایرانسل اعطا شد
«نشان تعهد به مسئولیت اجتماعی سازمانی» به مهندس محمدحسین سلیمانیان، مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در اجلاس ملی جانفدای ایران با رویکرد تجلیل از اقدامات مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در دوران جنگ رمضان، «نشان تعهد به مسئولیت اجتماعی سازمانی» به مهندس محمدحسین سلیمانیان، مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.
در این اجلاس، دکتر هادی قوامی نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دکتر علی جعفریآذر نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام هادی صافی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، دکتر سعید محمد مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران، دکتر ابوذر شپهری رئیس انجمن ملی نخبگان کشور، دکتر حسن عابدینی رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران، دیگر مقامات کشوری، مدیران صنایع و فعالان اقتصادی حضور داشتند و به تبیین نقش بخش خصوصی در افزایش تابآوری ملی پرداختند.
اجلاس ملی جانفدای ایران، با اهداف تجلیل از نقشآفرینی شرکتها در شرایط سخت بحران، توجه به مسائل انسانی، زیرساختهای کشور، رخدادهای اجتماعی، تأمین زنجیره غذایی و خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی و تأکید بر اتحاد ملی و مسئولیت تاریخی فعالان اقتصادی کشور در مرکز همایشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه، برگزار شد. در بخشی از تقدیرنامه دبیرخانه کنگره این اجلاس،خطاب به ایرانسل، آمده است: «خدمت به جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی، جلوهای از تعهد انسانی، اخلاق حرفهای و رسالت ملی است. رسالتی که با همافزایی، نوعدوستی، عدالتمحوری و اهتمام به توسعه پایدار، زمینهساز تعالی سرمایههای اجتماعی، امیدآفرینی و پیشرفت همهجانبه کشور میشود. سازمانها و مدیرانی که مسئولیت اجتماعی را فراتر از یک وظیفه اداری و به عنوان تعهدی ماندگار نسبت به مردم و آینده ایران میدانند، معماران سرمایه اجتماعی و پیشگامان توسعه متوازن و پایدار این سرزمین هستند.»
ایرانسل در سال ۱۴۰۴ و همزمان با وقوع دو جنگ و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالملل، با تکیه بر تجربه مدیریت بحران، مجموعهای از اقدامات هماهنگ را با هدف حفظ تداوم خدمات ارتباطی، حمایت از کارکنان، پشتیبانی از مشترکان، حفظ اشتغال در زنجیره تأمین و تقویت تابآوری سازمانی اجرا کرد.
همچنین ایرانسل با رایگانسازی ترافیک پلتفرمهای آموزشی و توسعه محتوای داخلی، دسترسی مشترکان به خدمات حیاتی و محتوای مفید را در شرایط بحران حفظ کرد.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ترویج آموزش دیجیتال را از اولویتهای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی خود قرار داده است. ایرانسل تاکنون اقدامات مؤثری در حوزه مدرسهسازی، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم انجام داده و در این راستا، مدارس متعددی را در استانهای گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه احداث و بازسازی کرده است. همراهی فعال در پویشهای «آجر به آجر»، «بساز مدرسه» و «فرشتههای میناب»، احداث مرکز آموزشی تخصصی کودکان «دانستان» با هدف مبارزه با کار کودکان، نصب نیروگاههای خورشیدی بر بام مدارس، هوشمندسازی مدارس با اینترنت پرسرعت، توانمندسازی معلمان مدارس مناطق محروم و ارائه محتوای آموزشی با بهرهگیری از ظرفیت آکادمی دانا و اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان از مهمترین اقدامات ایرانسل در این حوزه به شمار میرود.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، مدیریت انتشار کربن و اجرای پروژههای درختکاری، مسئولیتپذیری خود را در ابعاد گسترده دنبال میکند. این اپراتور با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی نیز، اقداماتی همچون مهارتآموزی به جوانان، ایجاد فرصتهای آموزشی برای افراد دارای معلولیت، راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا را اجرا کرده است.
ایرانسل در پنج سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه شاخصهای پایداری به شمار میرود. ایرانسل با فراتر رفتن از چارچوب سنتی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تمرکز بر «پایداری کسبوکار»، پاسخگویی شفاف به ذینفعان و اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی را اولویت قرار داده و نقش فعالی در توسعه و آبادانی کشور ایفا میکند.