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آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی

آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی
کد خبر : 1816934
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سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی اعلام کرد:متقاضیان از امروز تا ۴ مرداد فرصت دارند با وکالتی کردن حساب و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، برای شرکت در طرح جدید عرضه خودرو اقدام کنند.

به گزارش ایلنا؛ سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی اعلام کرد: متقاضیان شرکت در مرحله جدید فروش خودرو‌های وارداتی از سه‌شنبه ۳۱ تیرماه تا پایان روز شنبه ۴ مردادماه فرصت دارند با وکالتی کردن یکی از حساب‌های بانکی خود و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، شرایط لازم برای حضور در این طرح را فراهم کنند.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، ثبت‌نام و انتخاب خودرو از طریق سامانه salecars.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به تکمیل مراحل اقدام کنند.

طبق فهرست منتشرشده، در این مرحله خودرو‌هایی از برند‌های GAC، نیسان و تویوتا عرضه شده‌اند. محصولات شرکت خودروسازی جی‌ای‌سی (GAC) که توسط شرکت صنایع خودروسازی ایلیا عرضه می‌شوند، شامل مدل‌های EMKOO ۱.۵ GL، EMKOO ۱.۵ GS، EMKOO ۲.۰ Hybrid GE، EMKOO ۲.۰ Hybrid GL، EMPOW GL، EMPOW GS، EMZOOM GLS + R Style، EMZOOM GS، GS۴ GL ۱WD و M۸ GL هستند. قیمت قطعی این خودرو‌ها بین ۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال تعیین شده و موعد تحویل آنها ۶۰ روزه اعلام شده است.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: وکالتی کردن حساب و مسدودسازی مبلغ تعیین‌شده، از الزامات شرکت در این مرحله از عرضه خودرو‌های وارداتی است و انجام ندادن این مراحل به منزله انصراف از فرآیند ثبت‌نام خواهد بود.

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