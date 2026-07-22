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اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ ابلاغ شد

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ ابلاغ شد
کد خبر : 1816836
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هیأت عالی بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)» را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت عالی بانک مرکزی با هدف به روز رسانی مقررات ناظر بر شرکت‌های لیزینگ و متناسب سازی آن با اقتضائات فعلی فضای کسب و کار، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)» را تصویب کرد.

با توجه به لزوم اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بر اساس اقتضائات فعلی فضای کسب و کار صنعت واسپاری (لیزینگ) از جمله قرارداد‌های تأمین مالی در این صنعت و همچنین با توجه به ابلاغ قانون بانک مرکزی، موضوع در شصت و نهمین جلسه مورخ ۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی، مطرح و اصلاحات این دستورالعمل به تصویب رسید.

مهمترین اصلاحات این دستورالعمل به شرح زیر است:

• امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از‏ قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی؛

• امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از اجاره عملیاتی؛

• ممنوعیت انتقال سهام سهامداران مؤثر بدون موافقت بانک مرکزی؛

• افزایش میزان حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا ۱۰ درصد مجموع حقوق مالکانه مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت واسپاری (لیزینگ)؛

• اعطای اختیار به شرکت واسپاری به منظور انتشار اوراق بهادار در چارچوب ضوابط ابلاغی، حداکثر تا ۳ برابر سرمایه ثبتی خود؛

• افزایش حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت شرکت واسپاری (لیزینگ) سهامی خاص به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال و تعیین حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) سهامی عام به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال؛

• تعیین شرایط انحلال شرکت واسپاری.

گفتنی است در این ابلاغیه از واحد‌های ذی‌ربط خواسته شده است ضمن ابلاغ اصلاحیه به قید تسریع، بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل مطابق ضوابط ابلاغی نظارت لازم را به عمل آورند.

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