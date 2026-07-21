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همراه اول با پایداری ۱۰۰ درصدی مکالمه در صدر اپراتورهای سیار

همراه اول با پایداری ۱۰۰ درصدی مکالمه در صدر اپراتورهای سیار
کد خبر : 1816732
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همراه اول با اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی، نقش مهمی در حفظ پایداری ارتباطات در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ایفا کرد. این مراسم ملی با حضور گسترده مردم در تهران، قم و مشهد و افزایش کم‌سابقه ترافیک مکالمه و اینترنت همراه بود.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نتایج ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، «کیفیت مکالمه» اپراتور اول تلفن همراه کشور در مسیرها و نقاط اصلی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، قم و مشهد در هر سه نسل دوم، سوم و چهارم، پایداری ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، همراه اول در شبکه‌های 2G، 3G و 4G به شاخص ۱۰۰ درصد دست یافته و از این نظر، عملکردی یکدست در تمام فناوری‌های مورد ارزیابی داشته است.

نتایج پایش‌های برخط نشان می‌دهد با وجود افزایش محسوس ترافیک مکالمه و اینترنت، تراکم بالای مشترکان، تداخلات فرکانسی و برخی رخدادهای محدود فنی، شبکه‌های ارتباطی در مجموع پایدار باقی مانده‌اند. موارد افت مقطعی نیز به‌صورت لحظه‌ای شناسایی و با مداخله تیم‌های فنی و عملیاتی مدیریت شده است.

در جمع‌بندی این ارزیابی، همراه اول با ثبت پایداری کامل در همه نسل‌های مورد سنجش، بهترین و باثبات‌ترین عملکرد را در کیفیت مکالمه به نام خود ثبت کرده است.

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