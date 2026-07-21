انتشار ارزیابی رگولاتوری ارتباطات از مراسم تشییع رهبر شهید؛ تمرکز ایرانسل بر مسئولیت ارتباطی جواب داد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری ارتباطات) از اقدامات، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و اجراشده برای ارتقای کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد رویکرد ایرانسل در تمرکز بر توسعه و بهینه‌سازی مستمر شبکه، موجب دستیابی به سرعتی بیش از ۵ مگابیت بر ثانیه در بیش از ۹۵ درصد مسیرهای مراسم شده است.

بر اساس این گزارش و ارزیابی‌های انجام شده که در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری ارتباطات)، منتشر شده است، مشترکان ایرانسل در ۹۵.۱۳ درصد از مسیرهای این مراسم، سرعتی بیش از ۵ مگابیت بر ثانیه را تجربه کرده‌اند.

نتایج اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط رگولاتوری در محدوده مصلای تهران، نشان می‌دهد متوسط سرعت نسل چهارم ایرانسل ۱۹.۳۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت نسل پنجم ایرانسل ۱۶۱.۸۵ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در مسیرهای تشییع تهران نیز متوسط سرعت نسل چهارم ایرانسل ۱۵.۲۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت نسل پنجم ایرانسل ۱۷۱.۱۹ مگابیت بر ثانیه ثبت شده که بیانگر عملکرد مطلوب شبکه در شرایط پرترافیک است.

این نتایج در حالی به ثبت رسید که اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تمرکز بر مأموریت اصلی خود در ارائه شبکه ارتباطی پایدار، در برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، مشارکت کرد. ایرانسل بر ایجاد، توسعه، بهینه‌سازی و پایش گسترده زیرساخت‌های ارتباطی در مسیرهای برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد و تقویت رومینگ بین‌الملل در ایران و در شهرهای نجف و کربلا در کشور عراق تمرکز کرد و در کنار آن، با ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی، میزبان زائران بود.

ایرانسل، با اجرای بیش از ۶۰۰۰ عملیات توسعه‌ای، بهینه‌سازی و نگهداری شبکه، افزایش ظرفیت سایت‌های ارتباطی و پایش ۲۴ ساعته شاخص‌های کیفی، پایداری ارتباطات را برای میلیون‌ها کاربر حاضر در رویداد ملی تشییع رهبر شهید، تضمین کرد.

ایرانسل همچنین از هفته‌ها پیش از برگزاری مراسم، با برنامه‌ریزی برای توسعه و ارتقای ظرفیت شبکه، لایه‌های جدیدLTE را فعال، سایت‌های ارتباطی را توسعه و ظرفیت شبکه‌های نسل دوم، سوم، چهارم و پنجم را افزایش داد. انجام تست‌های میدانی، رفع تداخلات فرکانسی، ارتقای شبکه انتقال و پایش مستمر شاخص‌های کیفی نیز از دیگر اقدامات فنی ایرانسل برای حفظ کیفیت ارتباطات در این مراسم بود.

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