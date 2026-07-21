وزیر ارتباطات در دومین جلسه ستاد اربعین:
ارائه اینترنت رایگان در ۱۰۰ نقطه در مسیر راهپیمایی اربعین/ بازنگری بستههای مکالمات و پیامکهای ویژه اربعین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ارائه اینترنت رایگان در ۱۰۰ نقطه در مسیر راهپیمایی اربعین، گفت: یکی از گلایههای زائران عراق تمام شدن سریع بستههای مکالمه و پیامک بود که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ماموریت دادیم که این بستهها را بررسی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در دومین جلسه ستاد اربعین که با حضور معاونان وزیر و تعدادی از استانداران برگزار شد، گفت: ما در مجموعه وزارت ارتباطات، مجموعه ماموریتهایمان را در دو قالب صورتبندی کردیم.
وی ادامه داد: یکی مجموعه اقداماتی که باید در کشور اتفاق بیفتد و دیگری، تعاملات بینالمللی که در عراق باید صورت بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به صورت خاص از استانداران مرزی ازجمله استانداران ایلام، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تقدیر میکنم که انصافا تلاش زیادی را متقبل شدند و امیدواریم توفیق داشته باشیم که خدمتگزار زائران امام حسین (ع) باشیم.
هاشمی با بیان اینکه همه تلاش جمعی ما این است که بتوانیم مطالبات استانداران که حاصل تجربیات سالهای گذشته است را اجابت کنیم، گفت: در بحث بین الملل، ما و جمعی از همکارانمان از معاونان و اپراتورها سفری به عراق داشتیم که یکی از مهمترین ترین اهداف ارزیابی میدانی شرایط ارتباطات در عراق بود. همکاران ما توافقات خوبی با همکاران متناظر با عراق داشتند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه توافقات خوبی میان اپراتورهای ایرانی و عراقی حاصل شده است، گفت: در حوزه زیرساخت، مقرر شد علاوه بر لینک ارتباطی سنوات گذشته، این مسیر به دو لینک ارتقا پیدا کند و این موضوع بلافاصله عملیاتی شد. بر این باوریم که امسال در حوزه پهنای باند مشکل خاصی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: همچنین در این سفر درباره ارائه اینترنت رایگان در بیش از ۱۰۰ نقطه در مسیر راهپیمایی اربعین توافق شد. از سوی دیگر، با توجه به برخی گلایههای زائران درباره پایان سریع بستههای مکالمه و پیامک، مأموریتی به سازمان تنظیم مقررات دادهایم تا با همکاری اپراتورها این موضوع بررسی شود و بستههایی متناسب با نیاز واقعی زائران تعریف شود.
هاشمی افزود: بر همین اساس، ۱۰۰ ایستگاه برای ارائه اینترنت رایگان به مردم و زائران در مسیر راهپیمایی اربعین جانمایی شده است. همچنین در حوزه رومینگ نیز توافقات بسیار خوبی میان اپراتورهای ایرانی و عراقی حاصل شد و فکر میکنم در ارائه خدمات ارتباطی به مردم و زائران با مشکل جدی مواجه نخواهیم بود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: توافقات دیگری نیز در این سفر در زمینه تعمیق تعاملات فناورانه میان دو کشور انجام شد و در آینده نزدیک، انشاءالله میزبان وزیر ارتباطات عراق در کشورمان خواهیم بود. این سفر میتواند فتح بابی برای اتفاقات ویژه در حوزه فناوری میان دو کشور باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات داخلی اشاره کرد و گفت: به پستبانک ماموریت دادیم که بهصورت ویژه موضوع تأمین ارز زائران را در دستور کار قرار دهد و این موضوع بلافاصله از سوی همکاران دنبال شده است. با توجه به نقش محوری شعب پستبانک، این اقدام میتواند تسهیل مناسبی برای زائران ایجاد کند.
هاشمی همچنین با اشاره به لزوم تقویت زیرساختهای پایداری در مناطق پرتردد مرزی اظهار کرد: در تعامل با فراجا، باید زیرساختهای پایداری فراهم شود تا زائران بتوانند با آرامش خاطر از کشور خارج و وارد شوند. این یکی از موضوعات مورد انتظار است که انشاءالله با جدیت دنبال خواهد شد.