قائممقام وزیر ارتباطات خبر داد:
وایفای رایگان برای زائران اربعین در مسیر نجف تا کربلا
قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راهاندازی برپایی موکب مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جاماندگان اربعین، گفت: یکی از بحثهای تفاهمنامه میان ایران و عراق، وایفای رایگان در طریقالحسین یعنی بین نجف و کربلاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز (سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در دومین جلسه ستاد اربعین که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وزیر و تعدادی از استانداران برگزار شد، گفت: با عنایت به اینکه وزیر ارتباطات هم در سفر به عراق حضور داشتند، جلسات خوبی در دو سطح با مقامات و اپراتورهای عراق برگزار شد و تفاهمنامهای هم در این رابطه تدوین شد.
وی ادامه داد: یکی از بحثهای این تفاهمنامه، وایفای رایگان برای زائران در طریقالحسین یعنی مسیر نجف تا کربلاست که انشالله اجرایی خواهد شد.
فتاحی با بیان اینکه در این تفاهمنامه، نیازمندیهای ارتباطی اربعین مورد توافق قرار گرفته است، افزود: ارائه تسهیلات در حوزه رومینگ با هدف بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینهها، اختصاص فرکانس برای پخش رادیو اربعین و رادیو امام رضا(ع) در عراق، برقراری لینک مستقیم ارتباطی (Direct IP) میان دو کشور به همراه مسیر پشتیبان، استفاده از کدهای سهرقمی برای ارائه خدمات و پاسخگویی به زائران و سایر هماهنگیهای فنی از جمله محورهای این توافق است.
وی با اشاره به برنامههای وزارت ارتباطات در داخل کشور نیز اظهار کرد: اقدامات لازم برای راهاندازی «موکب مجازی» وزارت ارتباطات در حال انجام است. همچنین سازمان فناوری اطلاعات سامانهای را برای ارائه خدمات دیجیتال به زائران طراحی کرده است.
فتاحی افزود: این سامانهها علاوه بر فراهم کردن امکان زیارت مجازی برای افرادی که امکان حضور در مراسم اربعین را ندارند، خدماتی مانند راهنمای ارتباطی، خرید سیمکارت و سایر خدمات مورد نیاز زائران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارائه خواهند کرد.