رئیسجمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن:
دولت خود را متعهد به رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران میداند
رئیسجمهور با بیان اینکه انسجام ملی، پشتیبانی از تولید و تعامل سازنده، مهمترین پشتوانه عبور کشور از شرایط دشوار است، بر عزم دولت برای رفع موانع تولید، تأمین پایدار انرژی صنایع، حمایت از فعالان اقتصادی و تداوم سیاستهای تقویت تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور دکتر پزشکیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صاحبان صنایع، معادن و بنگاههای اقتصادی صبح امروز سهشنبه، 30 تیرماه 1405، برگزار شد.
مسعود پزشکیان در آغاز سخنان خود با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به ویژه مقام معظم رهبری شهید و با بیان اینکه تمامی شهدا با خون پاک خود، عزت و افتخار نظام اسلامی را برای همیشه در تاریخ رقم زدند اظهار داشت: دشمنان با هدف ایجاد فشار داخلی و فروپاشی اجتماعی، جنگی تمام عیار را بر ملت ایران تحمیل کردند، اما شما تولیدکنندگان و صنعتگران غیور، با استقامتی کمنظیر در برابر همه مشکلات ایستادید و قدرتهای بزرگ را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشتید؛ تا جایی که آنها ناچار شدند به جای جنگ، تن به تعامل و گفتوگو دهند.
رئیس جمهور این پیروزی بزرگ را مرهون وحدت، همدلی و انسجام داخلی نامید و تصریح کرد: ما نیز در دولت، در سایه همین همافزایی بخشی و فرابخشی، عهد بستهایم که به مطالبات بحق شما فعالان اقتصادی جامهعمل بپوشانیم. شبانهروز با تمام توان میکوشیم تا به مطالبات و دغدغههای صاحبان فرآیندهای اقتصادی و بنگاهها پاسخ شایسته دهیم.
پزشکیان در ادامه با قدردانی از نقش بیبدیل تولیدکنندگان در تأمین مایحتاج کشور در روزهای سخت جنگ، خاطرنشان کرد: در حقیقت این شما بودید که در جبهه اقتصادی با دشمنان جنگیدید و اجازه ندادید کشور در آن شرایط حساس با کمبود و قحطی مواجه شود. هرچند حملات دشمن به زیرساختهای انرژی، نارساییهایی در حوزه برق و انرژی ایجاد کرد و فشارهایی را بر شما وارد آورد، اما با مشارکت و همراهی مردم و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی، توانستیم مصرف برق را کنترل کنیم. دشمن گمان میکرد با هدفگیری تأسیسات حیاتی، کشور را به فروپاشی میکشاند، اما همدلی مردم و همزبانی مسئولان، نقشههای آنان را نقش بر آب کرد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از بیانات خود با گرامیداشت نقش هدایتگر مقام معظم رهبری شهید در تعیین مسیر راهبردی کشور، به ویژه در خصوص پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، گفت: اگرچه صدا و سیما تنها بخشی از سخنان ایشان درباره عدم مذاکره را پخش میکنند، اما در جلسات خصوصی با معظمله، ایشان بر ضرورت خاتمه دادن به این وضعیت تأکید داشتند. برای همین، با تکیه بر عزت، مصلحت، حکمت و سربلندی کشور، مذاکرات را آغاز کردیم و دستگاه دیپلماسی ما هرگز از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد.
پزشکیان با اشاره به نقش بیبدیل رهبر شهید در حمایت از دولت و تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: اعتقاد قلبی من این است که هر دستاوردی داریم، به برکت رهنمودهای رهبر شهید است که همواره پشتیبان ما بودند و اگر نارساییهایی میدیدند، با ملایمت و در خفا تذکر میدادند. امروز نیز به پشتیبانی رهبر معظم انقلاب نیاز داریم و مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد. در راه خدمت به مردم، از شهادت هراسی نداریم؛ هیچ چیز ارزشمندتر از شهادت در راه خدمت به مردم نیست. مجموعه مدیران، صاحبان صنایع و اصناف، در دوران جنگ دستاوردهای بزرگی آفریدند که نباید با تفرقه و اظهارنظرهای نادرست، به آن خدشه وارد شود.
رئیس جمهور ادامه داد: اکنون نیز با افزایش ارتباط و سطح دسترسی بیشتر به رهبر عزیزمان، تمام اقدامات بر اساس رهنمودهای ایشان سامان یافته است. در این مذاکرات، گامبهگام پیش رفتیم و موضع اصلی ما بازگشایی تنگه هرمز برای صادرات نفت و سایر موضوعات حیاتی بود، اما طرف مقابل تخلف کرد؛ با این حال دستاوردهای جمهوری اسلامی در این مسیر، بسیار فراتر از انتظارات بود و توانستیم در زمانی کوتاه، مسایل متنوع را به خوبی مدیریت کنیم.
پزشکیان با انتقاد از اظهارنظرهای ناروا و غیرکارشناسی در مورد مذاکرات، تأکید کرد: برخی سخنان نادرست و بیتوجه به ابعاد مختلف، موجب کوچک نمایی دستاوردها میشود. وحدت و انسجام، مهمترین رکن جامعه است و نباید با اظهارنظرهای نسنجیده، تلاشهای خالصانه افراد را نادیده بگیریم.
رئیسجمهور همافزایی و تعامل سازنده را رمز پیشرفت و آبادانی کشور دانست و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا گره از کار صنعتگران و فعالان اقتصادی و تمام اقشار مردم بگشاییم. من به عنوان رئیسجمهور و همه اعضای هیئت دولت، خود را موظف به ایفای تعهدات در قبال تولیدکنندگان و بنگاهها میدانیم؛ اما این مهم، نیازمند تعامل همهجانبه، تدبیر جمعی، اندیشهورزی و هماهنگی میان تمام ارکان جامعه است.
پزشکیان با تأکید بر حفظ وحدت برای توسعه و پیشرفت، اظهار داشت: سخنان بسیاری در دلم دارم، اما به خاطر حفظ وحدت، حاضر به تحمل همه تلخیها هستم. از همه میخواهم که به صحنه بیایند و بپذیرند که برای تغییر شرایط، چارهای جز انسجام داخلی و همزبانی نیست؛ چرا که قدرت اصلی ما در با هم بودن است. متأسفانه برخی تنها به شعار بسنده میکنند و همکاری عملی ندارند؛ در حالی که تصمیمات باید بر پایه خرد و تدبیر جمعی گرفته شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش تأمین برق و انرژی برای تولیدکنندگان، گفت: تأمین انرژی، یکی از اساسیترین نیازهای چرخه تولید است. ما آمادهایم نهایت همکاری را برای پیشگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به کار بگیریم و در اولین فرصت، جلسات ضروری را برای تصمیمگیری در این زمینه برگزار خواهیم کرد. باور قلبی من این است که اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود؛ ما به مشکلات شما واقفیم و خوشبختانه شاهد همدلی مردم هستیم که تابآوری اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده است.
پزشکیان با اشاره به تخریبهای و آسیب زیرساختهای کشور در دو جنگ اخیر، تصریح کرد: شرایط را به گونهای مدیریت میکنیم که کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد آید و برای رفع موانع، اقدامات ضروری را انجام خواهیم داد. تلاشهای فداکارانه شما در دوران جنگ، عزت و پایداری کشور را رقم زد و ما به خوبی درک میکنیم که با چه ایثاری ایستادید. امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبهروز بیشتر شده و در سایه هدایتهای ایشان، به دنبال کاهش مشکلات هستیم.
رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به سوءاستفادههای برخی سوداگران، هشدار داد: در برخی کارخانهها و سولهها، افرادی هستند که از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با وجود کاهش برق، به استخراج غیرمجاز رمزارز میپردازند. این عین بیعدالتی و بیانصافی است که برق مورد نیاز فرآیندهای خرد، متوسط و کلان، در این راه هدر رود.
پزشکیان در پایان با تأکید مجدد بر عزم راسخ دولت برای خدمترسانی بیوقفه، تصریح کرد: ما در این مسیر، خود را خادم ملت میدانیم و با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری، از هیچ کوششی برای اعتلا و سربلندی ایران اسلامی فروگذار نخواهیم کرد. آنچه در این برهه رقم خورد، بار دیگر ثابت کرد که اتحاد و همدلی، بزرگترین سرمایه ملی ماست و دشمنان هرگز نمیتوانند بر اراده پولادین این ملت غلبه کنند.
در بخشی از این مراسم، دکتر اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به تأکیدات همیشگی رئیسجمهور بر وفاق و وحدت، گفت: این اصل ارزشمند در دو جنگ اخیر، با وجود تمام فشارهای دشمن، در کشور حفظ شد. تولید امروز یک امر بخشی نیست، بلکه گفتمانی ملی است و باید با امید و اراده، اقتدار کشور را به جایگاه فاخر خود برسانیم. در شرایط حساس کنونی، مسئولیت سنگینی بر دوش تولیدکنندگان است که نیازمند برنامهریزی مضاعف و آیندهنگری است. بنده شاهد بودم که دکتر پزشکیان در ایام جنگ، حضوری و شخصاً و با حساسیت ویژه، پیگیر وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بودند.
در پایان این همایش، با حضور رئیسجمهور، از واحدهای برگزیده صنعتی و معدنی در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد. همچنین جمعی از فعالان پیشکسوت اقتصادی و صاحبان صنایع و معادن، ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود، دغدغهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بهبود مدیریت دوران جنگ و پساجنگ، با رئیسجمهور در میان گذاشتند و بر ضرورت تداوم حمایتهای دولتی برای عبور از چالشهای پیشرو تأکید کردند.