سرشماره «MALIAT» تنها مرجع رسمی ارسال پیامکهای این سازمان است
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، هرگونه پیامک مالیاتی صرفاً از طریق سرشماره «MALIAT» ارسال میشود و پیامکهای دریافتی از سایر سرشمارهها، فاقد اعتبار بوده و ممکن است با هدف جعل، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان ارسال شوند.
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در مواجهه با پیامکهای جعلی با مضامین مالیاتی اعلام کرد: این سازمان، تنها از طریق سرشماره رسمی «MALIAT» اقدام به ارسال پیامک برای مودیان می کند.
ارسال پیامکهای جعلی با موضوعات مالیاتی از سرشمارههای متفرقه یکی از شگردهای سودجویان و کلاهبرداران برای سوءاستفاده از شهروندان است. بر اساس گزارشهای دریافتی، ارسال پیامکهای جعلی بویژه در مواعد انجام تکالیف مالیاتی افزایش مییابد.
بنابراین، ضروری است شهروندان گرامی هنگام دریافت پیامک با مضامین مالیاتی بویژه پرداخت بدهی مالیاتی از سرشمارههای متفرقه از هر گونه اقدام مانند ارایه اطلاعات یا باز کردن لینکهای دریافتی خودداری کنند.
شهروندان همچنین میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به آدرس My.tax.gov.ir از آخرین وضعیت مالیاتی خود مطلع شوند. گفتنی است همه ایرانیان، فارغ از اینکه مودی مالیاتی باشند یا نباشند، میتوانند وارد این سامانه شوند.