حمیدرضا مالکی مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا شد
طی حکمی از سوی علی وحدت مدیرعامل گروه توسعه ملی،حمیدرصا مالکی سکان هدایت هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا را بر عهده گرفت .
به گزارش ایلنا، حمیدرضا مالکی که پیش از این از سوی علی وحدت مدیرعامل شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه ملی (وبانک) طی حکمی به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا منصوب شده بود توسط هیأت مدیره هلدینگ نگاه پویا به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت انتخاب شد.
وی دانشآموخته مدیریت نوآوری و DBA بوده و علاوه بر آن دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک است.
مالکی پیش از این مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک مسکن، معاون برنامهریزی و امور شرکتهای گروه مالی بانک مسکن، عضو موظف شرکت ماشین سازی اراک، معاون بازرگانی و مدیرعامل شرکت پلاستیک کار و … بوده است.
هلدینگ صنعتی، مالی و بازرگانی نگاه پویا در استراتژی و رویکرد جدید گروه سرمایهگذاری توسعه ملی و بانک ملی علاوه بر ادامه فعالیتهای جاری، بازوی عملیاتی و اجرایی ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور و ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور خواهد بود.