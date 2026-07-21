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حمیدرضا مالکی مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا شد

حمیدرضا مالکی مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا شد
کد خبر : 1816493
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طی حکمی از سوی علی وحدت مدیرعامل گروه توسعه ملی،حمیدرصا مالکی سکان هدایت هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا را بر عهده گرفت .

به گزارش ایلنا، حمیدرضا مالکی که پیش از این از سوی علی وحدت مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وبانک) طی حکمی به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا منصوب شده بود توسط هیأت مدیره هلدینگ نگاه پویا به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت انتخاب شد.

وی دانش‌آموخته مدیریت نوآوری و DBA بوده و علاوه بر آن دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک است.

مالکی پیش از این مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک مسکن، معاون برنامه‌ریزی و امور شرکت‌های گروه مالی بانک مسکن، عضو موظف شرکت ماشین سازی اراک، معاون بازرگانی و مدیرعامل شرکت پلاستیک کار و … بوده است.

هلدینگ صنعتی، مالی و بازرگانی نگاه پویا در استراتژی و رویکرد جدید گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی و بانک ملی علاوه بر ادامه فعالیتهای جاری، بازوی عملیاتی و اجرایی ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور و ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت کشور خواهد بود.

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