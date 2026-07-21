به گزارش ایلنا، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی اربعین، ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین به کار گرفته خواهد شد تا خدمات مطلوبی در مسیرهای رفت و برگشت ارائه شود.

وی با اشاره به نقش سامانه سپاس (سامانه پایش آنلاین سفر) در مدیریت سفرهای اربعین، افزود:" این سامانه با فراهم کردن امکان خرید اینترنتی بلیت، از سرگردانی زائران جلوگیری کرده و فرآیند برنامه‌ریزی سفر را تسهیل می‌کند.زائران علاوه بر خرید اینترنتی بلیت، می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در پایانه‌های مسافری سراسر کشور، بلیت سفرهای اربعینی خود را تهیه کنند.

خضری با بیان اینکه بیشترین تعداد زائران از استان‌های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند، تصریح کرد: با عرضه بلیت اینترنتی سفرهای بازگشت استان‌های پرتقاضا در سامانه سپاس، برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت سفرها و اعزام ناوگان به مرزهای اربعینی انجام شده است.

وی از زائران خواست با برنامه‌ریزی سفر، انتخاب نزدیک‌ترین مرز اربعینی به محل سکونت، پرهیز از مراجعه به مرزهای پرتردد و استفاده از مرزهای جایگزین، در مدیریت تردد و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت ناوگان عمومی مشارکت کنند. نمایندگان این سازمان در پایانه‌های مسافری مستقر هستند و بر نحوه فروش بلیت و رعایت قیمت‌های مصوب نظارت خواهند داشت.

عباس محمودآبادی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی 2 روز قبل از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل کشور برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین 1405 خبر داد و گفت: حدود 7900 دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده و ظرفیت بخش قابل توجهی از ناوگان به مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی و شلمچه اختصاص یافته است.

وی افزود امسال با اجرای طرح پیش‌فروش بلیت رفت‌وبرگشت، مدیریت ظرفیت ناوگان از طریق سامانه «سپاس» و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت، تلاش شده سفرهای اربعین با نظم بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی نحوه تردد اتباع خارجی از کشورهای پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای همجوار برای حضور در مراسم اربعین بود که با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مرزهای ورودی و خروجی این زائران مشخص شده است.

محمودآبادی با اشاره به اختصاص حدود 7900 اتوبوس برای عملیات اربعین گفت: تجربه سال‌های گذشته موجب شده انتقال زائران امسال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در بازه زمانی مناسب‌تری انجام شود.

وی اجرای طرح پیش‌فروش بلیت رفت‌وبرگشت را از تفاوت‌های مهم اربعین امسال عنوان کرد و گفت: هدف این است که سفرهای اربعین از حالت فشرده و مقطعی خارج شده و به سمت سفرهای برنامه‌ریزی‌شده حرکت کند تا زائران بتوانند زمان رفت و برگشت خود را با آرامش بیشتری انتخاب کنند.

رئیس مرکز تدوین مقررات وزارت راه ادامه داد: با استفاده از سامانه سپاس، ظرفیت ناوگان به صورت هدفمند مدیریت شده و بخش عمده‌ای از ظرفیت اتوبوس‌ها برای مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی و شلمچه اختصاص یافته است.

وی درباره تأمین سوخت ناوگان نیز گفت: سوخت ویژه اربعین تنها در اختیار اتوبوس‌های فعال در این عملیات قرار می‌گیرد و برای ناوگان ترانزیتی نیز با همکاری وزارت نفت و سازمان راهداری، سازوکار استفاده از کارت‌های اضطراری در شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

محمودآبادی با بیان اینکه بازه رسمی سفرهای اربعین از 25 تیر تا 22 مرداد در نظر گرفته شده است، افزود: فعالیت ناوگان حمل‌ونقل گسترده‌تر از این بازه خواهد بود و خدمات پشتیبانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد‌: مدیریت قیمت و پیش‌فروش بلیت، ارتقای خدمات پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و بنادر در دستور کار قرار دارد تا خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به شکل مطلوب به زائران ارائه شود.

انتهای پیام/