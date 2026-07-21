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با رفع نقص فنی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا؛

آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نیمه نخست مرداد از سه‌شنبه

آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نیمه نخست مرداد از سه‌شنبه
کد خبر : 1816486
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با رفع نقص فنی پیش آمده و بازگشت پایداری شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری از فردا (سه‌شنبه، ۳۰ تیرماه) آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، راه آهن اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر بروز اختلال در پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری با تاریخ حرکتی یکم تا شانزدهم مردادماه، به اطلاع می‌رساند با رفع نقص فنی پیش آمده و بازگشت پایداری شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، فرآیند پیش‌فروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه آغاز می‌شود.

بر این اساس، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

 

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